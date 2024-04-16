"Подставили": Настя Каменских опозорилась на красной дорожке

Украинская певица Настя Каменских попала в нелепую ситуацию в Мадриде на красной дорожке Primavera Pop. Певица появилась с незамаскированными тейпами в зоне висков, которые трудно было не увидить.
Каменских на своей странице в соцсетях опубликовала фото с красной дорожки, подписчики певицы уже шутят, что визажисты Каменских заслуживают "двойку", и критикуют ее образ. К тому же они просто "разнесли" новую песню певицы "MOLOKO", такой формат им не понравился.
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Сама же исполнительница написала:
"Привлекает внимание к борьбе украинцев разными способами".
Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, украинский блогер-обозреватель Богдан Беспалов заявил, что и Потап нашел новую любовь. Богдан утверждает, что Каменских дружила с этой девушкой долгое время и именно из-за нее брак артистов идет к завершению.
А также недавно Настя Каменских опубликовала видео с концерта в Днепре. Певица прошлась по залу, беря за руки поклонников, одна из них подарила звезде букет розовых роз. Затем Настя стала на колени на свободном сидение.
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