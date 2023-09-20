Поддерживал "русский мир" и сбежал из Украины: где сейчас Андрей Доманский

Ведущий Доманский до полномасштабной войны публично поддерживал пропаганду страны-агрессора.

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Андрей Доманский сбежал из Украины - где сейчас ведущий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/inter_tv_channel

Украинский ведущий Андрей Доманский известен зрителям по многим популярным шоу - от "Подъема" до "Фабрики звезд". За свою карьеру он успел попутешествовать по телеканалам и "осел" на Интере.

После 2014 года Доманский продолжил выходить в эфиры на русском языке. В 2018 году шоумен был ведущим концерта на 9 мая, который вызвал в обществе недовольство из-за обилия советской символики, а также воспевания кремлевских пропагандистских нарративов.

В феврале 2022 года Андрей Доманский в социальных сетях внезапно вспомнил родную речь - хвалил волонтеров и борьбу украинцев, однако в комментариях ему не дали забыть пророссийские бредни, которые еще недавно он распространял своей работой. После этого ведущий удалил все страницы в социальных сетях и полностью исчез из информационного пространства.

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Украинский ведущий Слава Демин заинтересовался, куда же делся "друг рф" Андрей Доманский. В своем YouTube-шоу он сообщил, что Доманский уже давно не в Украине - он сбежал в начале войну в одну из стран Балтии.

К слову, сделал это шоумен вполне легально, утверждает Демин. У Андрея Доманского 5 детей от трех разных женщин, трое из которых еще не достигли совершеннолетия.

Ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина жестко разнесла путинистку Олесю Железняк за поддержку войны в Украине. Актриса ранее регулярно снималась в нашей стране и на гастролях восхищалась украинским народом.

Также приму-балерину Баварского государственного балета Приску Цайзель выгнали за поддержку оккупации Украины. Стало известно, что танцовщица посещала оккупированный Крым с концертными номерами.

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