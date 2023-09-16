Прима-балерина Баварского государственного балета Приска Цайзель расторгла контракт по собственному желанию с театром в начале сентября 2023 года.
Причиной такого решения стала поездка c выступлениями в оккупированный Крым и последующий разговор руководства с ней на эту тему.
Об этом сообщил немецкий сайт Staatsoper.de.
'Во время летних каникул она выступала на танцевальном гала-концерте в Севастополе в Крыму. После нескольких разговоров с руководством Баварского государственного балета и Баварской государственной оперы Приска Цайзель потребовала расторжения ее контракта в начале сезона. Руководство выполнило эту просьбу', - сообщает СМИ.
Издание также сообщило, что Приска Цайзель приехала в Мюнхен из Венского государственного балета в сезоне 2016/17. Она получила образование в балетной школе Венской государственной оперы. За последние годы она танцевала почти во всех новых постановках и постановках. Последний ее дебют состоялся в партии Никии в "Баядерке" в начале лета 2023 года.
Так что своей поддержкой оккупационного режима, балерина испортила себе дорстаточно успешную карьеру.
Напомним, ранее в Израиле украинские активисты смогли добиться отмены пропутинского театра "Ленком". Этот театр считается пропутинской организацией и все актеры, соответственно, являются пособниками терроризма.
Ранее также стало известно о том, что украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая пыталась усидеть одним местом на всех стульях, а если быть более честными, то откровенно поддержала Россию, становится неугодной даже для террористического государства РФ, которое она так любит.
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