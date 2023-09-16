С балериной руководство провело несколько бесед, после чего балерина решила уйти из театра.

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Приска Цайзель выступала в оккупированном Крыму, Коллаж Главред, фото staatsoper.de, Instagram/priscazeitsel

Прима-балерина Баварского государственного балета Приска Цайзель расторгла контракт по собственному желанию с театром в начале сентября 2023 года.

Причиной такого решения стала поездка c выступлениями в оккупированный Крым и последующий разговор руководства с ней на эту тему.

Об этом сообщил немецкий сайт Staatsoper.de.

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'Во время летних каникул она выступала на танцевальном гала-концерте в Севастополе в Крыму. После нескольких разговоров с руководством Баварского государственного балета и Баварской государственной оперы Приска Цайзель потребовала расторжения ее контракта в начале сезона. Руководство выполнило эту просьбу', - сообщает СМИ.

Издание также сообщило, что Приска Цайзель приехала в Мюнхен из Венского государственного балета в сезоне 2016/17. Она получила образование в балетной школе Венской государственной оперы. За последние годы она танцевала почти во всех новых постановках и постановках. Последний ее дебют состоялся в партии Никии в "Баядерке" в начале лета 2023 года.

Так что своей поддержкой оккупационного режима, балерина испортила себе дорстаточно успешную карьеру.

Напомним, ранее в Израиле украинские активисты смогли добиться отмены пропутинского театра "Ленком". Этот театр считается пропутинской организацией и все актеры, соответственно, являются пособниками терроризма.

Ранее также стало известно о том, что украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая пыталась усидеть одним местом на всех стульях, а если быть более честными, то откровенно поддержала Россию, становится неугодной даже для террористического государства РФ, которое она так любит.

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