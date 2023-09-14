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Ефросинина жестко разнесла путинистку Железняк: "Признавалась в любви Украине"

Анна Подгорная
14 сентября 2023, 16:28 обновлено 14 сентября, 16:34
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Звезда "Сватов" оскорбляет нашу страну на чем свет стоит, хотя совсем недавно набивалась украинцам в друзья.
Олеся Железняк, Маша Ефросинина
Маша Ефросинина раскритиковала Олесю Железняк за лицемерие и подхалимаж / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая, журналистка и общественная деятельница Маша Ефросинина в интервью с актрисой Наталкой Денисенко обсудила актеров из страны-оккупанта, которые часто снимались в Украине, а теперь поддерживают кровавого диктатора путина и геноцид украинцев.

В частности это касалось актрисы-путинистки Олеси Железняк, которая запомнилась зрителям по сериалу "Сваты" и принимала участие во многих проектах Студии "Квартал 95". Ефросининой также довелось сниматься с Железняк в 2009 году.

"Я снялась в сериале "Чудо" с Олесей Железняк. И это мой единственный такой контакт. Мы жили на площадке несколько недель. Играли близких подруг – у нее главная роль, у меня второстепенная. Меня этот человек впечатлял настолько – добрая, искренняя. Ее обожала команда – снимала команда "Квартала 95" тогда. Она была у меня дома, мы пили вино, она рассказывала о своей семье. Этот человек был настолько интегрирован в Украину, признавался нам в любви – они все почти покупали тут квартиры, потому что приезжали настолько часто, что им выгоднее было купить. У них у всех была любовь украинцев..." - вспоминает Ефросинина.

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Все это вызвало у ведущей гнев и недоумение, когда после начала полномасштабной войны Железняк стала расхаживать по пропагандистским шоу, оскорблять президента Украины, рассказывать про "нацистов" в нашей стране и о том, как ее притесняли во время съемок. За такое лицемерие Маша Ефросинина назвала ее "бесстыжей [подхалимкой - неценз.]".

"Ты сидела у меня, ела мою еду, пила мое вино коллекционное – и ты говоришь, что тебя тут притесняли?!" - возмутилась ведущая.

Ранее певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами" - Ван-Фан опозорилась громким заявлением на пропагандистской пресс-конференции.

Также стало известно, что бывшая одесситка Регина Тодоренко, которая во время войны осталась в РФ, стала ведущей тревел-шоу, в котором она будет воспевать страну-оккупанта.

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