"Поддерживает украинцев": Анжелика Варум боится россиян - позиция певицы

Анжелика Варум не хочет общаться с поклонниками.

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Анжелика Варум возвращается на сцену / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анжелика Варум

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Анжелика Варум составила новый райдер

У певицы много страхов из-за ее происхождения

Российская певица Анжелика Варум, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ, после некоторой паузы в карьере собирается далее развлекать жителей страны-террориста.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, в райдере певицы появились пункты, которые гарантируют приватность.

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Например, предательница не планирует взаимодействовать с фанатами и даже организаторами концертов.

Продюсер Евгений Фрилянд объяснил такое поведение Варум и считает, что это из-за того, что она боится разговоров об Украине, которую она когда-то поддерживала.

"Она родилась во Львове, но в Советском Союзе это был совершенно другой город. Про неё ходили слухи, что она поддерживает украинцев. Естественно, ей страшно что-то где-то обсуждать", — сказал продюсер.

Анжелика Варум - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее дочь Анжелики Варум надела белый парик, наклеила усы. С насмешкой в глазах родственница звезд предстала перед публикой в блузке с глубоким декольте и кожаной куртке. Неожиданное преображение было в честь Хэллоуина.

А также муж Анжелики Варум - певец Леонид Агутин ответил российскому депутату Сергею Миронову, который обвинил его в поддержке вооруженных сил Украины.

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Кто такая Анжелика Варум? Анжелика Варум – российская эстрадная певица украинского происхождения, актриса, автор песен, заслуженная артистка России (2011). Жена известного русского певца Леонида Агутина. Родилась 26 мая 1969 года в г. Львов, Украина, в 1987 году переехала в Москву и приобрела российское гражданство.

Анжелика Варум высказалась против войны в целом, но не озвучила, что войну развязал путин. 2 марта 2022 года певица опубликовала антивоенный пост в своем Instagram на русском и украинском языках.

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