УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Подал ему знак "Давай, милый, подходи"": Данилко рассказал о встрече с диктатором Путиным

1 февраля 2023, 18:39
Андрей Данилко рассказал, что он когда-то виделся с президентом РФ Путиным. И диктатор пытался пообщаться с ним, когда артист был в образе Сердючки.
Сердючка, Путин
Данилко рассказал о встрече с диктатором Путиным / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский музыкант и комик Андрей Данилко (он же – Верка Сердючка) рассказал о своей давнишней встрече с русским диктатором Путиным в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Оказывается, Путин пытался с ним пообщаться в неформальной обстановке. Данилко признался, что тогда он был здорово пьян и даже сам пошел на зрительный контакт с диктатором. Однако от дальнейшего, более близкого общения с Путиным артист благорозумно отказался.

"В Кремле (виделись − Главред), в 2004 году. В конце шоу я был пьян и со всеми блестками Сердючки. Я увидел его и подал ему знак пальцем: "Давай, милый, подходи". Он жестикулировал и сказал мне: "Нет, ты иди ко мне". И я побежал. Я думаю, что он мог даже влюбиться. Он пригласил меня на афтершоу, но я не пошел. С тех пор он, должно быть, стал другим человеком, способным влюбиться только в себя", − рассказал Данилко.

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

До того Данилко рассказал, почему, на его взгляд, диктатор Путин начал войну в Украине.

Другие новости:

Верка Сердючка Андрей Данилко Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:04

Сыновья Памелы Андерсон, как на ее карьеру повлияло интимное видео с их отцом

19:00

"Сильно сдал назад": Гудков заявил, что Путин стремительно теряет авторитет среди российских элитВидео

18:39

"Подал ему знак "Давай, милый, подходи"": Данилко рассказал о встрече с диктатором ПутинымВидео

18:33

"Что ты с собой творишь?": Киркоров опозорился странным нарядом и привел россиян в шокВидео

18:30

Путин цинично пожаловался на Украину: обвинил в "обстрелах" и просит "помощи" у ведомства ШойгуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:10

"Меня не приглашали": Зеленский удивил заявлением о новой встрече с БайденомВидео

18:05

"Сохраните время, деньги и жизни": Джонсон призвал Запад немедленно дать Украине необходимое оружиеВидео

18:01

Кислая "Тринити": жена Джастина Бибера похвасталась худосочными ножками в лаковых микрошортах

17:45

"Привет с неба": ВСУ атаковали позиции России и ликвидировали огромную часть оккупантовВидео

Реклама
17:44

"Нет никаких табу": Франция готова обсуждать поставки Украине истребителей F-16 – PoliticoВидео

17:33

Мобилизация в военное время: ограниченно пригодных могут забрать в армиюВидео

17:28

В Украине наметет сугробы снега: синоптики назвали даты разгула стихииВидео

17:24

Князь тьмы покидает сцену: Оззи Осборн сделал заявление о завершении деятельности

17:17

Не стоит ждать, пока гости заметят пятна: как часто нужно стирать шторы и тюль

17:00

Предатель-актер Батурин требует, чтобы не поддержавшие нападение РФ, ехали лечить оккупантов в армию

16:57

"Про подобное часто пишут": "Холостяк" Добрынин рассказал, изменял ли жене

16:53

Эксперт назвал вероятные направления и сроки масштабного наступления РФВидео

16:52

Еще один шаг на пути к НАТО: Польша попросит Альянс дать Украине гарантии безопасностиВидео

16:38

Алека Болдуина обвинили в убийствеВидео

16:26

"Будут рвать друг друга зубами, оружием": после поражения в войне в РФ начнется хаос – политологВидео

Реклама
16:13

Не только, когда кайфуют: почему на самом деле мурлычут кошки

15:59

Зачем 2 февраля перебирать весь мусор в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

15:56

США могут одобрить поставки F-16 Украине: в Пентагоне возмутились заявлению Байдена – WPВидео

15:52

Удар по коррупции и предателям: в СБУ назвали причину массовых обысковВидео

15:40

Самые волшебные горячие бутерброды на сковороде: рецепт, который покорил всехВидео

15:24

"Безусловно, рассматриваю это": премьер Израиля не отказался от передачи Украине "Железного купола"Видео

15:17

Под Бахмутом украинские пограничники уничтожили группу штурмовиков РФВидео

15:09

Три квартиры на $1 млн, дом и "список желаний": ГБР провела обыски у начальницы налоговой КиеваВидео

15:06

Снежана Онопко раскинула ноги на кожаном диване в леопардовом мини

14:41

Украинские бойцы ликвидировали оккупанта-генсека русской Федерации каратеВидео

14:22

Насиловали девушек на "пьяных вечеринках" и публиковали видео: в Киеве разоблачили группу мужчин

14:22

В Украине уволено все руководство таможни - нардеп ГончаренкоВидео

13:59

Заменили на артиста, который против войны: российскому пианисту отменили концерты в ВенеВидео

13:43

Миша Романова показала своего бойфренда, которого долго скрывалаВидео

13:39

Войска США и Британии должны быть в Украине и воевать рядом с ВСУ - полковник

13:35

В Украине ликвидирован атаман-оккупант: у него было шестеро детей

13:16

"Это было ужасно": модель Маремуха рассказала, за что ее заблокировала ТодоренкоВидео

13:15

Глыбы льда и снежные заносы в морозилке: как быстро и безопасно вернуть камере свободу

13:15

"Еще две-три недели и запылает": Никитюк и Павлик песней потроллили АрестовичаВидео

13:05

Гадание на кофейной гуще: как правильно создавать кружево узоров и судеб самостоятельно

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 2 февраля 2023: Тельцам – масштабные проекты, а Рыбам – затворничество

12:39

"Возможности РФ изменить ход войны ограничены": на Западе оценили риски нового наступления РоссииВидео

12:06

В путинской России суд "выписал" Невзорову восемь лет за "фейки" о русской армииВидео

11:55

"Путин остановится там, где получит по зубам": РФ вновь пойдет на Киев при одном условии – военный ВСУВидео

11:53

СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову: экс-министр назвал причинуВидео

11:51

"Это отвратительно!": в России в ярости от отношения Лорак к войне в УкраинеВидео

11:39

Угроза наступления РФ с севера: политолог раскрыл неожиданный сценарийВидео

11:37

СБУ проводит обыски дома у Коломойского

11:34

Как заставить орхидею цвести повторно: понадобятся лишь три кусочка льда

11:23

Им суждено покорять вершины: люди с какими именами обречены на сногсшибательный успехВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять