"Подал ему знак "Давай, милый, подходи"": Данилко рассказал о встрече с диктатором Путиным

Андрей Данилко рассказал, что он когда-то виделся с президентом РФ Путиным. И диктатор пытался пообщаться с ним, когда артист был в образе Сердючки.

Данилко рассказал о встрече с диктатором Путиным / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский музыкант и комик Андрей Данилко (он же – Верка Сердючка) рассказал о своей давнишней встрече с русским диктатором Путиным в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Оказывается, Путин пытался с ним пообщаться в неформальной обстановке. Данилко признался, что тогда он был здорово пьян и даже сам пошел на зрительный контакт с диктатором. Однако от дальнейшего, более близкого общения с Путиным артист благорозумно отказался.

"В Кремле (виделись − Главред), в 2004 году. В конце шоу я был пьян и со всеми блестками Сердючки. Я увидел его и подал ему знак пальцем: "Давай, милый, подходи". Он жестикулировал и сказал мне: "Нет, ты иди ко мне". И я побежал. Я думаю, что он мог даже влюбиться. Он пригласил меня на афтершоу, но я не пошел. С тех пор он, должно быть, стал другим человеком, способным влюбиться только в себя", − рассказал Данилко.

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

До того Данилко рассказал, почему, на его взгляд, диктатор Путин начал войну в Украине.

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