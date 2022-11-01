Почти все за войну: "хорошие русские" выбрали любимых исполнителей

Николай Басков / скриншот

Граждане террористического государства Россия, которое уже многие месяцы бомбит Украину и убивает ее мирных жителей, приняли участие в опросе, где выбрали своих любимых исполнителей.

Так, Всероссийский центр изучения общественного мнения расспросил граждан, кого из певиц российской эстрады они бы назвали лучшей в этом году.

14% отдали свой голос за Полину Гагарину, которая выступает на пропагандистских концертах и всячески поддерживает военное вторжение РФ в Украину.

Правда, на втором месте оказалась Алла Пугачева. Эта певица высказалась против войны, откровенно назвала это все геноцидом и покинула Россию. На третьем месте по любви россиян, расположилась "путинистка" Валерия. Она вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным также поддерживают террориста Путина и все его злодеяния в отношении Украины.

А вот лучшим певцом 2022-го, по мнению граждан, стал Олег Газманов (14%). Этот путинский шут чуть не догнал "мэтра" патриотической российской песни, певца Shaman (Ярослав Дронов). Он получил 13% голосов и любовь российских любительниц попсы со "скрепным" уклоном.

Закрывает тройку лидеров "достойнейший" персонаж, трусливый кремлевский певец Николай Басков (9%).

А вот еще один прихвостень и главный павлин российской эстрады, обожающий оскорблять людей, Филипп Киркоров, оказался на четвертом месте.

Напомним, ранее российский певец Филипп Киркоров, который, как и многие российские артисты, поддерживает войну в Украине, попал в очередной скандал.

Певец в очередной раз не сдержался и оскорбил журналистку, которая задала ему неприятный вопрос.

Инцидент случился за кулисами большого концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Уставшего я явно раздраженного артиста "поймали" журналисты для экспресс-интервью.

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