Почти 50 тысяч: фаны в бешенстве из-за цен на европейский концерт Адель

Сообщается, что на концерт Адель не продано почти 2000 билетов.

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Фанты озадачены стоимостью билетов на концерт певицы / Коллаж Главред, фото adele.com, Instagram/adele

Концерт мировой знаменитости Адель в Мюнхене находится под угрозой срыва.

По информации британского таблоида The Daily Mail, причиной этого стали тысячи не проданных мест из-за заоблачных цен на концерт певицы.

В частности, на прошлой неделе 260 000 фанатов часами стояли в очереди за самыми дешевыми и лучшими местами.

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А теперь выяснилось, что на концерты до сих пор не продано до 2000 мест - билеты есть в наличии на каждую дату.

Известно, что 35-летняя Адель отыграет 10 концертов в немецком городе со 2 по 24 августа – это ее первые концерты с 2015 года.

Самый дешевый билет стоил 281 фунт (13 500 грн), а самый дорогой - более 1000 (48 000 гривен) фунтов.

"Если места не будут продаваться, промоутерам, возможно, придется рассмотреть возможность снижения цен", — сообщил изданию источник.

На сайте X, ранее известном как Twitter, фанаты заявили, что цены "преступные" и что "обычным людям практически невозможно увидеть артистов вживую".

Между тем, популярная певица и автор песен уже добавила четыре дополнительных концерта из-за высокого спроса на ее выступления в августе - всего их стало 10.

Напомним, ранее одна из самых популярных певиц в мире Тейлор Свифт, похоже, стала задыхаться на своем шоу Eras Tour в Рио-де-Жанейро. Фанатское видео с концерта, опубликованное в субботу, показывает, что звезда изо всех сил пыталась дышать сразу после исполнения "Bejeweled" в конце своего многочасового выступления.

Ранее также стало известно о том, что Дженнифер Лопес упорно работает над своим здоровьем и красотой. Об этом рассказала ее музыкальная руководительница Ким Берс.

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