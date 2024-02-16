Почти 50 тысяч: фаны в бешенстве из-за цен на европейский концерт Адель

Концерт мировой знаменитости Адель в Мюнхене находится под угрозой срыва.
По информации британского таблоида The Daily Mail, причиной этого стали тысячи не проданных мест из-за заоблачных цен на концерт певицы.
В частности, на прошлой неделе 260 000 фанатов часами стояли в очереди за самыми дешевыми и лучшими местами.
А теперь выяснилось, что на концерты до сих пор не продано до 2000 мест - билеты есть в наличии на каждую дату.
Известно, что 35-летняя Адель отыграет 10 концертов в немецком городе со 2 по 24 августа – это ее первые концерты с 2015 года.
Самый дешевый билет стоил 281 фунт (13 500 грн), а самый дорогой - более 1000 (48 000 гривен) фунтов.
"Если места не будут продаваться, промоутерам, возможно, придется рассмотреть возможность снижения цен", — сообщил изданию источник.
На сайте X, ранее известном как Twitter, фанаты заявили, что цены "преступные" и что "обычным людям практически невозможно увидеть артистов вживую".
Между тем, популярная певица и автор песен уже добавила четыре дополнительных концерта из-за высокого спроса на ее выступления в августе - всего их стало 10.
Напомним, ранее одна из самых популярных певиц в мире Тейлор Свифт, похоже, стала задыхаться на своем шоу Eras Tour в Рио-де-Жанейро. Фанатское видео с концерта, опубликованное в субботу, показывает, что звезда изо всех сил пыталась дышать сразу после исполнения "Bejeweled" в конце своего многочасового выступления.
Ранее также стало известно о том, что Дженнифер Лопес упорно работает над своим здоровьем и красотой. Об этом рассказала ее музыкальная руководительница Ким Берс.
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