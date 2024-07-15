"Почет и светлая память": на войне погиб известный украинский артист

Николай Ленока трагически погиб на фронте, защищая Украину.

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Николай Ленока погиб во время боевого задания / коллаж: Главред, фото: facebook.com/wildtheatre.ua

Известный украинский музыкант "Дикого театра" Николай Ленока умер 15 июля во время боевого задания.

Представители театра сообщили печальную новость в соцсетях. Отметим, у музыканта остались жена и двое детей.

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"С грустью сообщаем о том, что на фронте во времена Яр погиб наш гармонист Николай Ленок, который неизменно выступал в составе тройственных музыкантов в спектакле "Красное, черное и снова красное". Светлый человек, достойный человек, искренний патриот. Почет и светлая память!", - написали в сообщении.

Известно, что Ленока служил боевым медиком в 136-м отдельном батальоне ТРО Броваров, а потом присоединился к ансамблю своей воинской части.

Кто из известных людей ушел защищать Украину? Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать роднуюстрану после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

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