"Навсегда останется в наших сердцах": на поле боя погиб известный украинский артист

Жена Игоря Воронка сообщила, что узнала о смерти мужа от его собратьев.

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Погиб Игорь Воронка / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100006542717675, pixabay.com/

Ведущий артист Национальной академической капеллы "Мысль", Заслуженный артист Украины, оперный певец и актер Игорь Воронка погиб на поле боя.

Марина Раевская – жена артиста, сообщила о трагической смерти мужа на своей странице в Facebook, а также поделилась, что пока она не может его похоронить.

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"С большой грустью хочу сообщить, что я получила известие от собратьев моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля. Пока мы не можем устроить похороны и получить официальные документы о его гибели, поскольку эта территория захвачена. Поэтому он официально значится, как пропавший без вести. Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли прекрасного мужчину, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах. Спасибо всем за вашу поддержку и добрые слова в это тяжелое для нас время", – написала Марина.

На трагическую новость также отреагировали директор Национальной капеллы "Мысль" Николай Трофимов, художественная платформа Open Opera Ukraine и экс-замминистра культуры Галина Григоренко, выразив свои соболезнования родным артиста.

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