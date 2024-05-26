Почему не получается похудеть: Анита Луценко рассказала о главных ошибках

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о самых наиболее частых мифах, связанных с потерей веса, которые не позволяют похудеть.
Как рассказала она в интервью Обозревателю, самые распространенные мифы о похудении часто касаются питания.
По словам Луценко, чтобы уменьшить массу тела, нужно мало есть и обязательно исключить из рациона каши, хлеб и картофель. Впрочем, если поставить крест на углеводах, то о здоровом сбалансированном питании можно забыть. В частности, тот факт, что вегетарианство и голодание помогают похудеть – это абсолютный миф.
Кто такая Анита Луценко
Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.
Она также добавляет, что неправда и то, что можно похудеть в животе, только выполняя упражнения на пресс и не корректируя питание.
"Ну и очень распространенным мифом является то, что крепатура – это хорошо. Если ваше тело болит после тренировки, это свидетельствует о том, что ваши мышцы сильно травмировались и нуждаются в более длительном восстановлении", - говорит она.
Ранее Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться, чтобы похудеть, и назвала "золотое" время для каждого. Она отметила, что у каждого человека есть свое лучшее время суток для тренировки, и назвала несколько простых шагов, чтобы это время определить.
Ранее также Анита Луценко показала комплекс упражнений, выполнение которых станет спасением при болях в пояснице и спине в целом. Достаточно будет потратить на тренировку всего 6 минут, чтобы значительно улучшить свое состояние и забыть, где болело.
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