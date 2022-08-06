"Почему колени разъезжаются?": Волочкова стала посмешищем во время встречи с пропагандистами

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась во время визита к российским пропагандистам.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото и видео, на котором она находится в редакции радио "Комсомольская Правда".

"Вы не представляете, как тепло и гостеприимностей меня встретили, и как красиво проводили эти добрые люди! Записали мы эфир обо всём! На разные темы. Мне всегда есть что ответить. Я живу честно, открыто и по правде. А пока полистайте тут эти фото и видео", - написала Волочкова в подписи к кадрам.

А посмотреть было на что. На одном из видео Анастасия шла к встречающим, но ее походка вызвала массу вопросов и критику со стороны ее поклонников.

"Ну как у балерины может быть такая тяжелая и неуклюжая походка? Почему колени при походке всегда разъезжаются в стороны как у цапли. Походка как у солдата...перекосившегося", "Да, снимите эти ходули наконец-то, вам уже все об этом кричат!!!!! Вы в них выглядите как каланча!!!!! Не уродуйте себя!!!!!! "Идёт, как будто сваи забивает", - писали в комментариях под видео Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать, как она пострадала от профессиональной деятельности.

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