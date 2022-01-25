Победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова попала в ДТП - подробности аварии

"Когда мы неслись в кювет, у меня вся жизнь перед глазами пролетела", - вспоминает девушка.
Победительница шоу Холостяк-10, украинская телеведущая и блогерка Даша Ульянова рассказала, что впервые попала в аварию на дороге.
ДТП произошло ночью, в пятницу, 21 января. Для девушки это было первое происшествие такого рода.
Ульянова раскрыла подробности аварии на своей странице в Instagram: "В пятницу вечером, даже ночью, я первый раз в жизни попала в ДТП. Такое, серьезное. Я очень сильно стрессанула, очень испугалась. Когда мы неслись в кювет, у меня вся жизнь перед глазами пролетела".
Блогерка отметила - в ДТП она отделалась легким испугом, обошлось без жертв, она пострадала, но не серьезно: "Никто не пострадал, людей не было, сразу говорю, все живы, все здоровы, пострадал только автомобиль. Но это ничего по сравнению с тем, какие последствия могли бы быть. И я разбила только нос. Это все".
Также Даша Ульянова призвала своих подписчиков быть осторожными и внимательными на дорогах.
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Ранее в ДТП в Лос-Анджелесе попал 74-летний Арнольд Шварценеггер.
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