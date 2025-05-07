"Победители" в сауне и Маленький принц из Украины: какой была первая репетиция Евровидения-2025

Ziferblat на Евровидении признали самым недооцененным конкурсантом этого года, а Kaj выпустили на сцену полуголых людей в полотенцах.

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Евровидение-2025 - как прошла первая репетиция конкурса для Ziferblat и Kaj / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Чем удивили фавориты конкурса из Швеции

В Базеле, Швейцария, где в этом году состоится 69-ый ежегодный музыкальный конкурс Евровидение, уже собрались все участники и их команды - до начала соревнования осталось меньше недели. Сегодня состоялась первая репетиция концертных номеров участников.

На официальных страницах Евровидения в социальных сетях уже появились фрагменты выступлений. Так еврофаны получили возможность составить первое общее впечатления про красоту костюмов, оригинальность сцены, качество звучания и пр.

видео дня

Костюмы для группы Ziferblat, который представляет Украину на Евровидение-2025, создавал Иван Фролов (Frolov), на счету которого сотрудничество с Джамалой, Тиной Кароль, Бейонсе, Сабриной Карпентер и пр. Сценические образы музыкантов и бэк-вокалистов украшены двумя символами - сердца и мальвы - символами перерождения и силы духа, сообщает Суспільне.

Со сцены убрали цветочную поляну, как на Национальном отборе, сделав акцент на яркие элементы и минимализм. При этом сохранилась общая атмосфера сказочности. Первое появление Ziferblat на Евровидении было воспринято поклонниками конкурса весьма благосклонно: многим понравилось общее настроения номера. Также достаточно частым комментарием стало замечание, что песня украинских конкурсантов в 2025 году - самая недооцененная, и имеет большой потенциал.

Ziferblat на первой репетиции Евровидения-2025 / instagram.com/eurovision

Ziferblat на первой репетиции Евровидения-2025 / instagram.com/eurovision

Ziferblat на первой репетиции Евровидения-2025 / instagram.com/eurovision

Полное видео на канале STARS UA

Уже несколько месяцев Швеция не покидает первой строчки в рейтингах букмекеров - группе Kaj прогнозируют безоговорочную победу. Поэтому еврофанам было еще более любопытно посмотреть, каким же будет номер потенциальных победителей.

И они действительно смогли удивить. Члены группы будут выступать в деловых костюмах из девяностых у открытого огня на сцене, стилизованной под басту - традиционную шведскую баню. При этом бэк-вокалисты и подтанцовка на заднем плане расхаживают в полотенцах и с вениками в руках.

Kaj на первой репетиции Евровидения-2025 / instagram.com/eurovision

Kaj на первой репетиции Евровидения-2025 / instagram.com/eurovision

Kaj на первой репетиции Евровидения-2025 / instagram.com/eurovision

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Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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