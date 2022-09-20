По залету? Блогерше Стужук сделали предложение в Париже

Стужук / Instagram

Украинская блогерша София Стужук, которая с начала нападения России на Украину не открыла свой рот и не слова сказала о том, что Россия устроила геноцид для украинцев, судя по всему, выходит замуж.

Предложение на фоне Эйфелевой башни в Париже ей сделал ее бойфренд-латыш, к которому она уехала после 24 февраля и снимает с ним огромный дом. Впрочем, предложению руки и сердца, как всегда постановочному, как и вся жизнь блогерши, которая 24/7 пилит контент, предшествовали странные намеки "голубя мира" Стужук.

Она выложила видео из кабинета УЗИ, где на экране отчетливо было видно ребенка. "Пришла проверить почки", - написала Стужук, которая воспитывает трех детей от блогера и фитнес-инструктора Дмитрия Стужука, который умер от коронавируса.

Она также все время показывает свой округлившийся живот, намекая на беременность, но описывая все симптомы, как "вздутие" или прочие глупости, рассчитывая на свою российскую и, судя по всему, не очень умную аудиторию.

Отметим, что со знакомства пары не прошел еще и год и столь скорое предложение истеричной и эмоционально не стабильной Стужук сделали, скорее всего, по причине беременности.

Напомним, ранее многодетная мать Стужук попала в список блогеров, которых нужно запретить в Украине.

София Стужук, которая не раз высказывала свою не украинскую позицию о войне, а также имея 5-ти миллионную аудиторию, молчала о начале военного вторжения в России, нашла причину начала войны.

Имея антивакцинаторские взгляды, несмотря на смерть ее супруга от коронавируса, Стужук разгадала тайный замысел вакцинационной кампании. По ее словам, оказывается принятый законопроект "О системе общественного здоровья" и является "истинной причиной войны".

Закон, в частности, предусматривает, в частности расширение полномочия Центра общественного здоровья за счет функций по реагированию на биологические угрозы, а также создание сети региональных центров по контролю и профилактике заболеваний.