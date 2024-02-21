Известный голливудский актер Том Круз, который недавно подтвердил роман с дочерью экс-депутата Госдумы страны-агрессора РФ – светской львицей Эльсиной Хайровой – познакомился с ее детьми от предыдущего брака. Как сообщает портал Рage Six со ссылкой на инсайдера, 61-летний актер уже активно пытается наладить с ними отношения.
Как известно, 36-летняя Эльсина Хайрова имеет сына и дочь от экс-брака с союзником Путина, российским олигархом Дмитрием Цветковым. К слову, супруги расторгли брак в 2021 году. А потом дочь экс-депутата Госдумы РФ получила британское гражданство.
Напомним, в мае 2023 года известную латиноамериканскую поп-певицу Шакиру заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.
Теперь Круз официально встречается с Эльсиной Хайровой ‒ дочкой депутата Госдумы страны-агрессора РФ и бывшей женой российского олигарха Дмитрия Цветкова.
До этого Том Круз трижды был женат - на актрисе Мими Роджерс, голливудской звезде Николь Кидман (у них двое детей - дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони) и на актрисе Кэти Холмс (у них дочь Сури).
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