УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

По уши застрял: Том Круз уже познакомился с детьми своей русской возлюбленной

Дмитрий Видоменко
21 февраля 2024, 02:45
Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.
Круз, русская баба
Том Круз уже познакомился с детьми своей русской возлюбленной / коллаж Главред, скриншоты из видео

Известный голливудский актер Том Круз, который недавно подтвердил роман с дочерью экс-депутата Госдумы страны-агрессора РФ – светской львицей Эльсиной Хайровой – познакомился с ее детьми от предыдущего брака. Как сообщает портал Рage Six со ссылкой на инсайдера, 61-летний актер уже активно пытается наладить с ними отношения.

Как известно, 36-летняя Эльсина Хайрова имеет сына и дочь от экс-брака с союзником Путина, российским олигархом Дмитрием Цветковым. К слову, супруги расторгли брак в 2021 году. А потом дочь экс-депутата Госдумы РФ получила британское гражданство.

Хайрова, дети
Эльсина Хайрова с детьми от предыдущего брака

Напомним, в мае 2023 года известную латиноамериканскую поп-певицу Шакиру заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.

видео дня

Теперь Круз официально встречается с Эльсиной Хайровой ‒ дочкой депутата Госдумы страны-агрессора РФ и бывшей женой российского олигарха Дмитрия Цветкова.

До этого Том Круз трижды был женат - на актрисе Мими Роджерс, голливудской звезде Николь Кидман (у них двое детей - дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони) и на актрисе Кэти Холмс (у них дочь Сури).

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса Том Круз
Реклама

Главное за день

РФ врет, что выбила защитников Украины с левобережья Днепра: в ВСУ сделали заявление

РФ врет, что выбила защитников Украины с левобережья Днепра: в ВСУ сделали заявление

23:03 Украина
В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли детали неожиданного происхождения – CNN

В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли детали неожиданного происхождения – CNN

22:42 Украина
"Кассетки" ВСУ "разорвали" полигон оккупантов во время постройки: больше 60 "двухсотых"

"Кассетки" ВСУ "разорвали" полигон оккупантов во время постройки: больше 60 "двухсотых"

22:27 Украина
Все главные новости

Популярное

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 11 секунд найти помидор 30201

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 11 секунд найти помидор

Это основная цель : что случится в Украине в ближайшие 10 дней и какой город под прицелом Путина 6108

"Это основная цель": что случится в Украине в ближайшие 10 дней и какой город под прицелом Путина

Кроют из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ 4841

"Кроют" из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ

У Порошенко нашли мебель на миллионы долларов, $60 млн под подушкой и коллекцию картин российских художников (ВИДЕО) 4615

У Порошенко нашли мебель на миллионы долларов, $60 млн под подушкой и коллекцию картин российских художников (ВИДЕО)

Последние новости

04:25

С маминой харизмой: как сейчас выглядит 21-летний сын Сары Джессики Паркер

03:53

Француженки кладут монетку в горшки с растениями - причина вас удивит

03:17

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки

02:45

По уши застрял: Том Круз уже познакомился с детьми своей русской возлюбленной

02:10

Новая цель РФ после Авдеевки: под угрозой крупный узел на востоке – прогноз

Россия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - БерлинскаяРоссия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - Берлинская
01:34

Как отбелить пластиковые контейнеры: 3 народных средства, которые вернут блеск

01:00

Жизнь перевернется: три знака зодиака станут счастливее в Полнолуние 24 февраля

20 февраля, вторник
23:52

Из-за бездействия конгресса у ВСУ заканчивается оружие: резкое заявление Белого дома

23:10

"Умирал - говорил на украинском": жена бывшего друга Кобзона рассказала о смерти путиниста

Реклама
23:03

РФ врет, что выбила защитников Украины с левобережья Днепра: в ВСУ сделали заявление

22:50

Кто стал самым популярным украинским артистом по версии Spotify

22:42

В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли детали неожиданного происхождения – CNN

22:27

"Кассетки" ВСУ "разорвали" полигон оккупантов во время постройки: больше 60 "двухсотых"

22:08

В Германии от ножевых ран умер еще один юный баскетболист из Украины

21:40

Будут ли повышать тариф на свет: министр энергетики дал ответ

21:08

Кто ответит за проваленную мобилизацию: комментарий секретаря СНБО

21:06

"Папа президента взятки не брал": Анатолич удивил рассказом об отце Зеленского

21:04

Звезда "Пиратов Карибского моря" арестован по обвинению, как у Джонни Деппа

20:48

Польский фермер разместил на тракторе призыв к Путину "разобраться" с Украиной

20:05

Мы не потеряли бы Авдеевку: Кулеба назвал причину, почему ВСУ отошли от города

Реклама
19:53

Украина будет возить товары по Дунаю из-за блокады поляками границы - Bloomberg

19:39

Скандальный Соседов выступает против поездок российских звезд на фронт

19:37

Блокада границы с Польшей: митингующие начали пропускать легковушки и автобусы в 3 пунктах

19:26

Налетит дождь и мокрый снег: в Украине врывается серьезная непогода

19:25

Как украинцам получать пенсии за границей: в "Укрпоште" дали инструкции

19:24

Лунный календарь на 21 февраля: о чем стоит задуматься в этот день

19:10

После убийства Навального Путин устроил награждениемнение

18:56

Шойгу заявляет о взятии Авдеевки "при минимальных потерях": в РФ с ним не согласны

18:53

"Получилось лучше, чем мы задумывали": украинцы массово создают дроны своими руками

18:51

Где нужно постоять 21 февраля, чтобы очиститься от болезней и проблем: приметы дня

18:41

Застрелили и переехали автомобилем: стали известны детали убийства летчика РФ Кузьминова

18:09

Воин и участник Нацотбора на Евровидение поразил украинцев новой песнейВидео

17:59

"Скрытая кнопка": женщина показала новую функцию ящика в стиральной машине

17:56

"Интенсивность боев высокая": Жорин сообщил о наступлении РФ на Ласточкино

17:44

Россияне расстреляли группу воинов ВСУ под Работино: у генпрокурора открыли дело

17:42

Совсем другая тактика: россияне продолжают наступление в районе Авдеевки - ВСУ

17:38

Потепление накроет всю Украину: синоптик сказала, когда будет повышение температуры

17:16

Какая форма носа молодит: удивительный ответ на простой вопрос

17:16

Звезда турецких сериалов прилетел в Москву с концертами

17:05

Умер популярный украинский актер Виктор Раду

Реклама
16:55

Это может указывать на серьезную проблему: почему кошки спят с открытыми глазамиВидео

16:53

1 пуля даст 10 отверстий: в Украине создали уникальные патроны для ВСУ

16:51

Польша допускает полное эмбарго на с/х продукцию из Украины

16:35

Дети ответят за родителей? В Раде скандал из-за выбора наказания для уклонистов

16:29

Только самые внимательные увидят число 855 среди 835: загадка, которую разгадают единицы

16:10

"Я не могу тебя терять": путинистка Кудрявцева обратилась к мужу

16:06

Поглощает плесень и очищает воздух: женщина поделилась чудодейственным растением

16:05

Горбунов признался, как ему с Осадчей удалось пережить семейные кризисы

16:00

Неожиданный ответ: вот из чего на самом деле делают изюм

15:45

Дешевый FPV-дрон может предотвратить потери Украины на сотни миллионов долларов – Берлинская

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять