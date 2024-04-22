По стопам бабушки: внук Пугачевой показал свою позицию и довел россиян до истерики

Российский музыкант Никита Пресняков, который уехал с женой Аленой Красновой из страны-оккупанта России жить в США, повеселился на концерте Земфиры. Так как артистку признали в РФ иноагентом, россияне решили, что таким образом Никита показал свою позицию на счет полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Жена Преснякова в своих соцсетях опубликовала видео, на котором пара отдыхала на концерте и подпевали певице.
Отметим, что недавно Никита побывал на вечеринке солиста группы Little Big, который также признан иноагентом в РФ. РосСМИ сразу же начали писать, что Пресняков пошел по стопам своей легендарной бабушки Аллы Пугачевой и отрекся от России. А теперь, по мнению пропагандистов, так вообще закрыл себе дверь в страну-террориста.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, недавно Никита Пресняков показал, как режет лук в очках для сноуборда и кажется абсолютно беззаботным на фоне всего хейта в сторону Пугачевой и Орбакайте.
А также недавно у внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова случилась паническая атака в США. Пресняков решил, что его хотят убить. К такому выводу он пришел, когда увидел на дверце своего авто резиновую утку ‒ причем, в известном смысле, в наряде легендарного суперзлодея из комиксов Джокера.
Читайте больше о Преснякове:
- "Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву
- "Переборщила с ботоксом": жена Преснякова изменилась до неузнаваемости
- "Открестился от родных": Никита Пресняков показал свою позицию
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред