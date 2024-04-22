По стопам бабушки: внук Пугачевой показал свою позицию и довел россиян до истерики

Внук Аллы Пугачевой вместе с женой побывал на концерте Земфиры в США и показал россиянам свою позицию.

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Никита Пресняков сходил на концерт Земфиры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Российский музыкант Никита Пресняков, который уехал с женой Аленой Красновой из страны-оккупанта России жить в США, повеселился на концерте Земфиры. Так как артистку признали в РФ иноагентом, россияне решили, что таким образом Никита показал свою позицию на счет полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Жена Преснякова в своих соцсетях опубликовала видео, на котором пара отдыхала на концерте и подпевали певице.

Внук Пугачевой показал свою позицию / фото: скрин instagram.com/alenaakrasnova/

Отметим, что недавно Никита побывал на вечеринке солиста группы Little Big, который также признан иноагентом в РФ. РосСМИ сразу же начали писать, что Пресняков пошел по стопам своей легендарной бабушки Аллы Пугачевой и отрекся от России. А теперь, по мнению пропагандистов, так вообще закрыл себе дверь в страну-террориста.

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Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, недавно Никита Пресняков показал, как режет лук в очках для сноуборда и кажется абсолютно беззаботным на фоне всего хейта в сторону Пугачевой и Орбакайте.

А также недавно у внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова случилась паническая атака в США. Пресняков решил, что его хотят убить. К такому выводу он пришел, когда увидел на дверце своего авто резиновую утку ‒ причем, в известном смысле, в наряде легендарного суперзлодея из комиксов Джокера.

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