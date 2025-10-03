Украина поспособствовала провалу Нетербко.

Анна Нетребко - отмена / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Нетребко

В Румынии отменили выступление Нетребко

Кто стал инициатором отмены путинистки

В Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая была доверенным лицом диктатора Владимира Путина на выборах 2022 года. Отметим, артистка поддерживает незаконную оккупацию Донбасса.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, 6 октября у певицы был запланирован концерт вместе с Трансильванским филармоническим оркестром, а также присвоение Нетребко звания почетного доктора национальной музыкальной академии имени Георге Димы.

"Чтобы не допустить ее выступления, посольство Украины в Румынии коммуницировало с ректором национальной музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институтами (в частности, с МИД и министерством культуры Румынии), а также привлекало представителей гражданского общества. Отменив выступление Нетребко, румынская сторона проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые культурно-художественные мероприятия", – рассказали в МИД.

Анна Нетребко / фото: instagram.com, Анна Нетребко

Также в министерстве отметили, что изоляция для россиян должна продолжаться.

"Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора", - сказано в сообщении.

О персоне: Анна Нетребко Анна Нетребко — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2004). Каммерзенгерин Венской государственной оперы (2017).

3 марта 2022 года Метрополитен-опера отстранила Нетребко от выступлений за невыполнения требования оперы отказаться от поддержки Путина . Роли Нетребко переданы украинской певице Людмиле Монастырской.

