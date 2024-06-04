Младшая сестра украинской ведущей Маши Ефросининой и бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко – Лиза Ющенко, которая живет в Москве и молчит о войне в ее родной стране, которую развязала страна-террорист РФ, засветилась в дорогих вещах.
На своей странице в Instagram Лиза опубликовала фото в платье от Saint Laurent за $3,3 тыс и с сумкой от Hermes за $28 – 32 тыс.
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Стоимость брендов была разобрана в Telegram-канале Harley Quinn., общая сумма ее образа составила - 1,269 – 1,431 млн грн.
Отметим, предательница еще в 2014 году уехала жить в Москву с мужем-бизнесменом и только один раз заявила, что мечтает о мире.
Кто такая Лиза Ющенко?
Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.
Отметим, украинский ведущий Слава Демин в своем шоу раскритиковал Лизу Ющенко за малодушие, противопоставляя ее молчание и жизнь в стране-оккупанте масштабной благотворительной деятельности Маши Ефросининой. За это он наградил Лизу обидным званием.
А также ранее Машу Ефросинину московский суд заочно приговорил к семилетнем заключению в "деле о фейках". Ефросинина с этой клоунады уже посмеялась, а теперь свою реакцию на эту новость опубликовала ее младшая сестра, бывшая невестка третьего президента Украины Лиза Ющенко.
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