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Плевала на украинцев: Лиза Ющенко выгуляла наряд в Москве за почти 1,5 млн гривен

Элина Чигис
4 июня 2024, 02:00
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Предательница Лиза Ющенко выгуляла в Москве платье за $3,3 тыс. и сумку свыше $30 тыс.
Лиза Ющенко
Лиза Ющенко продолжает тусовки в Москве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liza_u/

Младшая сестра украинской ведущей Маши Ефросининой и бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко – Лиза Ющенко, которая живет в Москве и молчит о войне в ее родной стране, которую развязала страна-террорист РФ, засветилась в дорогих вещах.

На своей странице в Instagram Лиза опубликовала фото в платье от Saint Laurent за $3,3 тыс и с сумкой от Hermes за $28 – 32 тыс.

Стоимость брендов была разобрана в Telegram-канале Harley Quinn., общая сумма ее образа составила - 1,269 – 1,431 млн грн.

Лиза Ющенко шокировала стоимостью своего наряда
Лиза Ющенко шокировала стоимостью своего наряда / фото: скрин t.me/harley_with_love

Отметим, предательница еще в 2014 году уехала жить в Москву с мужем-бизнесменом и только один раз заявила, что мечтает о мире.

Кто такая Лиза Ющенко?

Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.

Отметим, украинский ведущий Слава Демин в своем шоу раскритиковал Лизу Ющенко за малодушие, противопоставляя ее молчание и жизнь в стране-оккупанте масштабной благотворительной деятельности Маши Ефросининой. За это он наградил Лизу обидным званием.

А также ранее Машу Ефросинину московский суд заочно приговорил к семилетнем заключению в "деле о фейках". Ефросинина с этой клоунады уже посмеялась, а теперь свою реакцию на эту новость опубликовала ее младшая сестра, бывшая невестка третьего президента Украины Лиза Ющенко.

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