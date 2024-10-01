"Планирую сбивать "Шахеды": известный шоумен вступил в добровольное подразделение

Андрей Джеджула рассказал, почему принял такое решение.

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Андрей Джеджула новости - Андрей Джеджула стал добровольцем в борьбе с "Шахедами" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Украинский шоумен Андрей Джеджула решил проявить гражданскую сознательность, и помимо волонтерства и благотворительности начал уделять внимание и боевым задачам. Так в своем блоге в Instagram он рассказал, что присоединился к добровольному подразделению, которое занимается борьбой с вражескими беспилотниками.

Он записал видео, в котором сообщил, что приступил к двухнедельному обучению по требованию начальства.

"Я решил, что кроме волонтерской деятельности, благотворительных аукционов, я мечтаю еще в одном быть полезным нашему обществу. Учитывая, что путин заявил, что в следующем году увеличит производство "Шахедов" в 10 раз, то я понял, что нашей территориальной общине будет необходима помощь. Поэтому планирую сбивать "Шахеды", а перед тем каждый день должен пройти курс молодого бойца. Ближайшие две недели тренировки и подготовка! Планирую защищать наше небо! Как думаете, есть шанс, что собью вражеский "Шахед"?" - поделился ведущий.

Позже Андрей Джеджула дал комментарий Фокусу, в котором подчеркнул, что является добровольцем - он не вступил в ВСУ, и планирует совмещать светскую, благотворительную и боевую работу.

"Да, я присоединился к добровольному подразделению, я не уверен, могу ли названия говорить какое! Я остаюсь работать ведущим новостей на телеканале Киев 24 и заниматься волонтерской деятельностью, благотворительными концертами и аукционами, как и раньше, но в мою жизнь добавится еще и дополнительный функционал посменные боевые дежурства в мобильных группах нашего подразделения по защите неба вместе с моими новыми собратьями из разных сфер гражданской жизни! Сейчас по приказу направлен на обязательное двухнедельное обучение! Как-то так!" - сообщил шоумен.

Смотрите видео про новую деятельность Андрея Джеджулы:

Кто такой Андрей Джеджула? Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.

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