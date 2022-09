Плачьте, фанатки: Солист Måneskin выложил фото, где он неистово чмокает свою возлюбленную

Дамиано Давид с девушкой / Instagram

Лидер известного поп-рок-коллектива Maneskin (победителей Евровидения-202й) Дамиано Давид опубликовал в Сети снимки со своей любимой, итальянской моделью Джорджией Солери ‒ что делает весьма редко.

В частности, эпатажный рокер показал довольно романтичный снимок с девушкой-красавицей. Понятное дело, пара позировала перед камерой в невероятно вычурных нарядах. Причем на фото влюбленные нежно целовали друг друга.

В общем, парочка, вероятнее всего, отдыхала в каком-нибудь заведении, ведь в руках и Дамиано, и Солери держали стаканы со спиртным.

Напомним, Maneskin не остались в стороне от трагедии, которая развернулась в Украине - музыканты призвали помогать украинским беженцам.

Рокеры выпустили видеоролик, где черно-белые кадры самих артистов сменялись душераздирающими фото тех несчастий, которые принесли в Украину войска РФ. Maneskin попросили поклонников, и все, кто неравнодушен, создавать и распространять собственные видео подобного содержания, чтобы весь мир увидел, с каким ужасом пришлось столкнуться Украине и украинцами из-за кровавой прихоти кремлевского агрессора.

До того легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Другие новости: