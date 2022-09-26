Письмо-откровение Лорак оказалось старьем

Ани Лорак / скриншот

23 сентября по сети разлетелось открытое письмо Ани Лорак, в котором она якобы обозначает свою позицию по войне в Украине, как всегда, "и вашим, и нашим". Между тем, оказалось, что это письмо было опубликовано еще в 2014 году, когда Россия начала войну на Донбассе и аннексировала Крым.

Лорак и тогда ограничилась общими фразами "за мир" и "я сама буду решать, как родину любить". Это письмо растиражировали украинские СМИ в качестве позиции Лорак по войне России в Украине, которую развязал Путин в 2022 году. Первыми растащили письмо по сети российские Телеграмм-каналы. И, кстати, само письмо, то появлялось то исчезало в всплывающем окне.

Украинские СМИ подхватили обращение, несмотря на то, что сайт певицы не активен уже год, а само письмо было размещено на странице Лорак в Facebook еще в 2014 году. Тогда Лорак еще хватило смелости сказать хоть что-то, в отличие от ситуации 2022 года.

Напомним, на второй день войны, команда украинской певицы-предательницы Ани Лорак, практически полным составом выехала из России.

Об этом в интервью Алине Дротюк рассказал украинский режиссер-постановщик Олег Бондарчук.

По его словам, практически вся команда Лорак выехала на родину, в Украину. "Насколько я знаю, на второй день после начала войны, вся команда, которая с ней работала, а это в основном были украинцы, просто исчезла. Просто уехала в Украину к своим родным, наверное, к своим родителям на родину. Поэтому сейчас всеми своими делами она занимается сама. Поэтому это все выглядит бестолково", – говорит он.