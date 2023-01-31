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Пикалов рассмешил старой историей, как Зеленский поздравлял его с днем рождения

31 января 2023, 18:38
Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов вспомнил, как когда-то его поздравлял с Днем рождения президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский, Пикалов
Пикалов рассмешил старой историей, как Зеленский поздравлял его с днем рождения / коллаж фото УНИАН

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов вспомнил забавную историю о том, как его когда-то поздравлял с днем рождения (который у него 30 января) тогдашний начальник Владимир Зеленский − ныне президент Украины. Рассказал он ее в эфире программы "Сниданок з 1+1".

По словам юмориста, тогда Зеленский звонил ему с телефона супруги Елены. Поскольку, видимо, она напоминала ему об имениннике и контролировала, чтобы муж не забыл его поздравить.

На друга, который мог забыть о дне рождении, Пикалов не обижается. Говорит, что тот всегда был очень занятым и ответственным человеком.

"Владимир Александрович всегда у нас был занятым человеком. Руководитель. Хотя мы были на одном этаже, до кабинета можно было добросить мандарином. Но это было так: смотрю, звонит Ленчик (первая леди Елена Зеленская – Главред). Я беру трубку, а оттуда Владимир Александрович: "Саня, привет! С днем рождения!" Это ж как было? – "На, позвони Пикалову, у него сегодня день рождения", – рассказал Пикалов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение.

Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.

До того российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.

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