Путинистка Валерия обозвала Регину Тодоренко во время эфира на росТВ "мозгополоскушкой".

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Регина Тодоренко попала в странную ситуацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/, t.me/valeriyaofficial

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение России в Украину, назвала предательницу Регину Тодоренко "мозгополоскушкой".

Тодоренко во время нового выпуска "Маски" на телеканале страны-оккупанта НТВ рассказала, что певица Валерия, входящая в состав жюри на телешоу, называет ее "мозгополоскушкой". Кроме этого, Регина призналась в "зависимости" от стирки своих и чужих вещей.

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"Я постоянно стираю свои вещи, но и чужие. Филипп, если нужна помощь, обращайтесь", — сказала Тодоренко любителю Путина Киркорову.

Участник программы Енот не смолчал и заявил, что выходит она "тоже полоскушка". Киркоров, конечно же, тоже ответил.

"На уши она точно полоскушка", — сказал путинист.

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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Добавим, Регина Тодоренко недавно сообщила о болезни ее детей. По пути с отдыха на Мальдивах у мальчиков появились симптомы кишечной инфекции, и на пересадке в Стамбуле предательнице пришлось искать врача.

А также предательница Регина Тодоренко, которая выбрала террористическую РФ, показала своего младшего сына, которого она родила от россиянина и певца Влада Топалова.

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