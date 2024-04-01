УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в "зависимости"

Элина Чигис
1 апреля 2024, 11:29
Путинистка Валерия обозвала Регину Тодоренко во время эфира на росТВ "мозгополоскушкой".
Регина Тодоренко, Валерия
Регина Тодоренко попала в странную ситуацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/, t.me/valeriyaofficial

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение России в Украину, назвала предательницу Регину Тодоренко "мозгополоскушкой".

Тодоренко во время нового выпуска "Маски" на телеканале страны-оккупанта НТВ рассказала, что певица Валерия, входящая в состав жюри на телешоу, называет ее "мозгополоскушкой". Кроме этого, Регина призналась в "зависимости" от стирки своих и чужих вещей.

видео дня

"Я постоянно стираю свои вещи, но и чужие. Филипп, если нужна помощь, обращайтесь", — сказала Тодоренко любителю Путина Киркорову.

Участник программы Енот не смолчал и заявил, что выходит она "тоже полоскушка". Киркоров, конечно же, тоже ответил.

"На уши она точно полоскушка", — сказал путинист.

Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Добавим, Регина Тодоренко недавно сообщила о болезни ее детей. По пути с отдыха на Мальдивах у мальчиков появились симптомы кишечной инфекции, и на пересадке в Стамбуле предательнице пришлось искать врача.

А также предательница Регина Тодоренко, которая выбрала террористическую РФ, показала своего младшего сына, которого она родила от россиянина и певца Влада Топалова.

Читайте больше о Тодоренко:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Регина Тодоренко Филипп Киркоров певица Валерия
Реклама

Главное за день

Помощь в кредит: Джонсон заявил о нововведениях в законопроекте о поддержке Украины

Помощь в кредит: Джонсон заявил о нововведениях в законопроекте о поддержке Украины

11:17 Мир
РФ под Авдеевкой пошла в массовый танковый штурм: в Forbes раскрыли детали

РФ под Авдеевкой пошла в массовый танковый штурм: в Forbes раскрыли детали

10:59 Украина
РФ реже обстреливает Украину "Калибрами": в ВСУ назвали причины и угрозы

РФ реже обстреливает Украину "Калибрами": в ВСУ назвали причины и угрозы

09:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 апреля: Овнам - приятный сюрприз, Рыбам - поддержка 7090

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 апреля: Овнам - приятный сюрприз, Рыбам - поддержка

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине 5456

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине

Поздравления с 1 апреля - красивые и смешные картинки 4266

Поздравления с 1 апреля - красивые и смешные картинки

Россиянам устроят Армагеддон : генерал-разведчик раскрыл сроки наступления ВСУ 2949

Россиянам устроят "Армагеддон": генерал-разведчик раскрыл сроки наступления ВСУ

Последние новости

12:24

"Сделал ребенка и убежал": почему жена престарелого Петросяна может завести нового мужчину

12:23

Лохматая, загорелая и без пластики: Галкин показал настоящее лицо ПугачевойВидео

12:19

Гороскоп на апрель 2024 для Весов: финансовый прорыв, выигрыш и риск травмВидео

11:50

Россия пытается создать условия для запуска конфликта против стран НАТО – ISW

11:43

Церковный праздник 2 апреля: что запрещено делать в день святого чудотворца Тита

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - ЯгунПутин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун
11:29

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в "зависимости"

11:17

Помощь в кредит: Джонсон заявил о нововведениях в законопроекте о поддержке Украины

10:59

РФ под Авдеевкой пошла в массовый танковый штурм: в Forbes раскрыли детали

10:59

"США дождутся своего Перл-Харбора": Романенко указал на ошибку Байдена

Реклама
10:51

Сорняки не вылезут, а земля будет как пух: что такое мульча и как ее сделать

10:36

Китайский гороскоп на завтра 2 апреля: Тиграм - несчастье, Козлам - растраты

10:31

Украину накрывает пыль из Сахары: синоптики предупредили об опасности

10:12

Что делать, газ из плиты плохо горит или постоянно гаснет: советы "Нафтогаза"

09:58

РФ реже обстреливает Украину "Калибрами": в ВСУ назвали причины и угрозы

09:57

"В тяжелом состоянии": Филипп Киркоров рассказал о детях

09:53

Прогноз погоды на апрель 2024: синоптики обещают теплый месяц, но не везде

09:30

Гороскоп на завтра 2 апреля 2024: Рыб будут раздражать, Тельцам - перемены

09:23

Пересчет пенсий в Украине: кто попал под повышение с 1 апреля

09:14

Когда может завершиться российско-украинская война?мнение

09:04

Маломуж объяснил, почему Байден согласится дать ВСУ дальнобойные ATACMS

Реклама
08:44

Соловий впервые после ухода от Жадана рассказала о новом романе

08:15

Кто из украинцев имеет право на бронь от мобилизации с 1 апреля - список

07:52

Военная помощь Украине: Конгресс может одобрить выделение $60 млрд до 22 апреля

07:02

РФ может начать масштабное наступление на одном направлении: в ISW назвали сроки

06:06

Имеет ли шанс Россия на развал в ближайшее время?мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 12 секунд найти лимон

04:20

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине

03:30

Раскрыто количество "Калибров", которое РФ могла накопить для ударов по Украине

02:00

Вера Брежнева мило поздравила красотку-дочь с 23-летием

01:30

Растет бунтовщицей: 12-летняя дочь Ани Лорак кардинально сменила имидж

00:22

Помощь Украине на $60 млрд: соратник Трампа дал обещание, названы сроки голосования

00:15

Известный украинский актер позвал замуж свою возлюбленнуюВидео

31 марта, воскресенье
23:16

Пасхальное чудо: онкобольной Чарльз впервые официально вышел к народу

22:51

Войска РФ ударили по Харькову авиабомбами, есть прилет: подробности

22:37

Запад разрешит бить по военным объектам РФ своим оружием: Маломуж назвал условие

22:10

Гороскоп на апрель 2024 для Дев: самые опасные и самые удачные дниВидео

22:06

Пока тел никто не видел: Буданов подловил РФ на фейках насчет падения Ил-76

21:38

ДРГ России пыталась прорваться в Украину: в Генштабе назвали направление и детали

21:32

РФ закатила истерику из-за "терактов" и требует выдать Малюка: жесткий ответ СБУ

21:02

Когда Украине предоставят дальнобойные ATACMS?мнение

Реклама
20:21

Бойня в Подмосковье: эксперт оценил вероятность причастности ФСБ к терактуВидео

20:21

Войска РФ за две недели сбросили 14 авиабомб на Белгородскую область - СМИ

19:28

ВСУ отбросили оккупантов: у РФ крупные потери на юге, названы направления

19:19

Чтобы войска РФ внезапно не прорвались: в ВСУ раскрыли детали обороны Киева

18:53

Россия пытается целиться в одни и те же места в Одессе: что это значит

18:26

Поздравления с 1 апреля - красивые и смешные картинки

18:22

У Зеленского выдвинули обвинение: Европа не хочет запрещать РФ обходить санкции

18:12

Папа призвал Россию и Украину к обмену пленными "всех на всех"

17:56

"Проще, чем вопрос Крымского моста": Буданов сделал заявление о ж/д пути РФ в Крым

17:53

22-летний популярный певец впервые стал отцом - известны пол и имя младенца

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять