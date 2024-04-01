Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение России в Украину, назвала предательницу Регину Тодоренко "мозгополоскушкой".
Тодоренко во время нового выпуска "Маски" на телеканале страны-оккупанта НТВ рассказала, что певица Валерия, входящая в состав жюри на телешоу, называет ее "мозгополоскушкой". Кроме этого, Регина призналась в "зависимости" от стирки своих и чужих вещей.
"Я постоянно стираю свои вещи, но и чужие. Филипп, если нужна помощь, обращайтесь", — сказала Тодоренко любителю Путина Киркорову.
Участник программы Енот не смолчал и заявил, что выходит она "тоже полоскушка". Киркоров, конечно же, тоже ответил.
"На уши она точно полоскушка", — сказал путинист.
Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
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Добавим, Регина Тодоренко недавно сообщила о болезни ее детей. По пути с отдыха на Мальдивах у мальчиков появились симптомы кишечной инфекции, и на пересадке в Стамбуле предательнице пришлось искать врача.
А также предательница Регина Тодоренко, которая выбрала террористическую РФ, показала своего младшего сына, которого она родила от россиянина и певца Влада Топалова.
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