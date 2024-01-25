Тодоренко вынуждена была обращаться в страховую компанию из-за очередной болезни своих двух детей.

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Дети Тодоренко заразились на отдыхе / Коллаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Cкандально известная телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы, которая, однако, уже много лет зарабатывает кровавые рубли или доллары в стране-агрессоре РФ и ни слова не говорит о войне, которую развязал против ее Родины диктатор Путин), неудачно съездила в отпуск.

Ведущая, которая заработала в террористической России на отдых на Мальдивах, вынуждена была обращаться в страховую компанию из-за очередной болезни своих двух детей, которых она родила от бывшего наркомана и солиста российской поп-группы Влада Топалова. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Тодоренко, по пути с Мальдив у мальчиков появились симптомы кишечной инфекции, и на пересадке в Стамбуле предательнице пришлось искать врача.

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Испытание какое-то... Две недели назад Влад их вылечил, и вот только мы приехали в Стамбул, как снова какой-то кишечный вирус. Не спала уже трое суток. Связалась на всякий случай со страховой, чтобы были наготове отправить нас в ближайшую клинику, - сообщила Тодоренко.

У Тодоренко снова заболели дети / Скриншот Instagram/todorenko

По словам ведущей, она уже не спала трое суток. На всякий случай Тодоренко обратилась в страховую компанию, чтобы согласовать условия госпитализации детей, если ей не удастся решить проблему самостоятельно.

Тодоренко жалуется своим подписчикам / Скриншот Instagram/todorenko

Напомним, ранее, в день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.

Ранее также муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни.

Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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