Певица из РФ, которой запрещен въезд в Украину заявила, что все равно будет петь украинские песни

Надежда Бабкина надеется исполнять украинские песни/ Instagram

Российская певица Надежда Бабкина, которая является персоной нон-грата в Украине, сделала дерзкое заявление по Украине.

По информации российских СМИ, певица говорит, что все равно собирается петь украинские песни, несмотря на запрет въезда.

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"Этот запрет не мешает мне исполнять украинские и казачьи песни, которые звучат в спектаклях театра "Русская песня"... Что до решения не пускать меня в страну – это от бессилия. Только бессильный и озлобленный человек думает о том, как побольнее укусить, ущипнуть", - высказалась Надежда Бабкина, гражданка страны, солдаты которой убивают и насилуют украинских детей.

К тому же, певица заявила, что гордится своим проживанием в Российской Федерации. "Я горжусь тем, что я живу в России, в Москве, и эту гордость я и мой коллектив не один десяток лет несем в народ", - подытожила Бабкина.

Напомним, ранее был опубликован полный список артистов-разжигателей войны.