Певица Адель официально вышла замуж во второй раз

Про брак со своим бойфрендом звезда проговорилась на комедийном шоу лучшего друга.

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Адель вышла замуж за Рича Пола / коллаж: Главред, фото: instagram.com/adele

Британская певица Адель прославилась чувственными песнями про любовь и отношения. Ее треки глубоко личные, но вне сцены артистка старается молчать о том, что происходит на ее личном фронте.

По крайне мере так было с ее первым браком - свадьбу с Саймоном Конеки она сыграла тайно, таким же был развод, а о том, как выглядит ее 11-летний сын знает только очень узкий круг приближенных.

Скрытность певицы стала давать слабину в 2021 году, когда она подтвердила роман со спортивным агентом Ричем Полом. В интервью и во время концертов артистки то и дело проскальзывали фразы о том, что она готова создать с новым бойфрендом семью и родить ему детей.

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В феврале 2023 года во время выступления Адель поклонники заметили на ее безымянном пальце кольцо, похожее на обручальное. Через полгода, снова во время концерта, певица отказалась от шутливого предложения фанатки выйти за нее замуж, мотивируя это тем, что она уже стала супругой Рича.

Теперь Daily Mail получили эксклюзивную информацию о том, что свадьба Рича Пола и Адель была чистой правдой. Звезда призналась в этом во время съемок комедийного шоу своего лучшего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе.

"Сегодня я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была в зале. Алан спросил зрителей, есть ли кто-нибудь, кто недавно женился, и Адель воскликнула: "Я", - рассказывают те, кто сидел с ней в зрительном зале.

Ранее стало известно, что телеведущая 1+1 Наталья Островская стала мамой. Не помня себя от счастья, она уже раскрыла пол ребенка и показала его первые фото из роддома.

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