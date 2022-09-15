Певец Губин возвращается на сцену: что это будет за образ

Андрей Губин / Скриншот

После 15 летнего перерыва на российскую эстраду собирается возвращаться певец, звезда 90-х Андрей Губин.

Как сообщает Телеграмм-канал "Звездная пыль", певец возвращается на сцену за большой гонорар.

Андрей теперь не Губин, а Губа, и в репертуаре у него будет исключительно шансон. Титаническими усилиями певца вернул на сцену шоумен Стас Борецкий. Говорит, гонорар за час выступления у Губина будет 5 млн. рублей.

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Пока Андрей будет петь на частных вечеринках. Двухчасовой концерт артист провести не сможет – здоровье не позволяет. Напомним, музыкант ушел из шоубизнеса из-за болезни - левосторонней прозопалгии лица.

"Вообще Андрей стал похож на брутального дядьку. Это хорошо, потому что сейчас время настоящих мужиков, а не слащавых ряженных мальчиков!" - рассказал шоумен об отшельнике Губине.

Отметим, ранее эстрадный певец Андрей Губин, который был очень популярен в 90-х-2000 годах недавно появился в СМИ и рассказал о своем состоянии.

Он также добавил, что собирается выезжать из России. Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре, объяснили решение певца прогрессированием неврологического заболевания.

По словам врачей, Губин болен Прозопалгией. Это заболевания с ярко выраженным болевым синдромом, который локализуется в области лица. Строение лица имеет сложную анатомо-морфологическую структуру. Отмечается, что врачи так и не смогли подобрать действенную терапию и певец мучается от болей.