Куда пропал певец Губин: переезд из России и жуткая болезнь

Андрей Губин страдает от неврологического заболевания

Эстрадный певец Андрей Губин, который был очень популярен в 90-х-2000 годах недавно появился в СМИ и рассказал о своем состоянии.

Он также добавил, что собирается выезжать из России. Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре, объяснили решение певца прогрессированием неврологического заболевания.

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Так, по словам врачей, Губин болен Прозопалгией. Это заболевания с ярко выраженным болевым синдромом, который локализуется в области лица. Строение лица имеет сложную анатомо-морфологическую структуру. Отмечается, что врачи так и не смогли подобрать действенную терапию и певец мучается от болей.

Сам артист не знает, что стало причиной развития заболевания. Однако он склоняется к тому, что болезнь стала прогрессировать из-за напряженного графика, а также постоянных усилий "держать лицо" на камеру.

По словам одного врача-невролога, есть предположение, что у Губина гниют кости лицевого скелета или есть опухоли.

Андрею Губину уже 50 лет и 15 лет из них он ведет жизнь затворника. Сам артист рассказал, что как правило он одинок и ему уже вряд ли удастся встретить свою вторую половину.

Напомним, еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.