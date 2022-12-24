Андрей Данилко потратит все деньги, 11 млн гривен, которые он выручил за Rolls-Royce Меркьюри, на клинику протезирования и реабилитации для украинцев.

Первая леди Украины рассказала, куда Данилко потратит деньги от продажи машины Меркьюри / коллаж фото УНИАН и аукцион "Сотбис"

В ноябре нынешнего года украинский музыкант и комик Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) продал на аукционе "Сотбис" автомобиль Rolls-Royce, который некогда принадлежал солисту легендарной группы Queen Фредди Меркьюри. Первая леди Украины Елена Зеленская написала на своей странице в Instagram, как именно артист распорядился вырученными за авто 11 млн гривен.

По ее словам, все деньги Данилко потратит на нужды проекта Superhumans. В ходе него во Львове строится клиника для протезирования и реабилитации взрослых и детей, а также проведения сложных операций по реконструкции тела.

Как подчеркнула Зеленская, сейчас травмированных взрослых и детей отправляют за границу. Но уже вскоре мощные медицинские технологии по этому вопросу будут доступны в Украине. Над запуском собственной лаборатории по производству протезов уже работает известная немецкая компания Ottobock.

Тот самый Rolls-Royce / аукцион "Сотбис"

"Консультации по эффективному и доступному собственному производству протезов команде предоставляет также компания Ossur – ведущий производитель бионических протезов из Исландии. К команде присоединился медицинский директор Андрей Виленский – педиатр и многолетний руководитель многих успешных клиник. Он уже формирует очередь пациентов и планирует корпус по реабилитации", – подытожила она.

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

В ответ заядлый путинист, цирковой дрессировщик Эдгард Запашный, вышел из себя.

"Как Данилко обгадил нашу страну на "Евровидении"? А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя", - истерил Запашный в комментарии российским СМИ.

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