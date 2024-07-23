Переворот в РФ и террор: пропагандист Никита Михалков выдал новую порцию бреда

Российский режиссер Никита Михалков, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, сказал, что бывшие депутаты Госдумы, которые уехали из России организовали в Польше "парламент новой РФ".
В программе "Бесогон ТВ" путинист отметил, что в заседаниях участвовало около 60 экс-членов Госдумы. Также он заявил, что речь идет о терроре в стране-оккупанте.
"И это предлагают люди, которые всё имели от этой власти, находясь у её кормушки", — подытожил свои непонятные высказывания Михалков.
Любитель диктатора Путина наговорил в программе еще кучу всякой информации в лучших традициях российских пропагандистов, что на РФ хотят напасть и везде опасность. Но только вот на данный момент только лишь сама страна-оккупант незаконно вторглась в Украину и совершает страшные кровавые преступления.
Кто такой Никита Михалков?
Никита Михалков - скандальный российский режиссер. Автор фильмов "Утомлённые солнцем", "Сибирский цирюльник". Также он является обладателем "Золотого льва".
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