"Перестаралась с обработкой": "помолодевшая" Королёва стала посмешищем

Наташу Королёву раскритиковали в сети за новое фото.

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Наташа Королёва / скриншот YouTube

Певицу Наташу Королёву, которая до сих пор молчит о войне на родине, высмеяли за использования фотошопа.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором выглядит юной девушкой, несмотря на то, что ей вскоре исполнится 50 лет.

Такие превращения вызвали у фанатов подозрения, что без грамотной работы хирурга или фотошопа тут не обошлось.

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"Удачная пластика или фотошоп?", "На этом фото ей будто 19 лет, перестаралась с обработкой немножко", - писали в комментариях под снимком певицы.

Наташа Королева / скриншот Instagram

Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

Смотрите видео о том, кого из российских артистов разворачивают на границе:

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