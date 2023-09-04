Перепутала флаг Украины с шарфом: Приходько жестко раскритиковала Ахеджакову

Известная украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала российскую актрису Лию Ахеджакову за ее высказывания о флаге Украины.
Причиной такой реакции Приходько в Instagram стали резкие слова актрисы о флаге Украины. Недавно Ахеджакова оправдалась, что на самом деле в Бремене, Германия, не собиралась на сцене держать украинский флаг, а ей его якобы вместе с цветами дал некий "провокатор". Ахеджакова заявила, что взяла его в руки, ведь подумала, что это вообще шарф.
"Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремен, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я сначала думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти", - передают российские пропагандисты слова Ахеджаковой.видео дня
Анастасия Приходько резко высказалась о таких словах. Исполнительница заявила, что нет "хороших россиян". Певица убеждена, что нельзя верить ни одному гражданину РФ, ведь рано или поздно он изменит свою позицию.
"Вот о чем я говорила. Никому из России верить нельзя никогда! Поэтому я в интервью и говорила, что для меня нет никаких "хороших русских" и больше не будет", - подчеркнула Приходько.
Напомним, что Анастасия Приходько потеряла слух из-за тяжелой болезни. Певица рассказала о потере важной части ее музыкальной натуры. После продолжительной болезни у нее значительно ухудшился слух.
Ахеджакова рассказала, как изменился Путин за 16 лет у власти. Актриса призналась, что тогда она поддерживала Путина и искренне надеялась и думала, что он пришел с благими намерениями.
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