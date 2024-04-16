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Переобуваться не стану: пассия Началджиоглу рассказала, почему не будет переходить на украинский язык

Алена Кюпели
16 апреля 2024, 11:21
Блогер Анастасия рассказала, почему не собирается переходить на украинский язык
Блогер Анастасия рассказала, почему не собирается переходить на украинский язык / Коллаж Главред, фото Instagram/anastasija_foxy2

Новая избранница экс-супруга изменницы Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, блогерша Анастасия рассказала, почему несмотря на вторжение России в Украину, продолжает говорить на русском языке, обосновала свою "позицию".

По словам парикхмахерши, "с самого ее детства все говорили на русском". "Я обучалась в русско говорящих (прошу заметить) государственных учреждениях. Мне так удобно. Я думаю на этом языке, я говорю на этом языке. Я в идеале владею Украинским языком но, переобуваться не стану, так как мне удобно так", - говорит она (орфография сохранена в оригинале - авт.).

По словам новой пассии турецкого гражданина, она не виновата в том, что "не так давно все было на языке агрессора". "Поэтому эти вопросы не ко мне уж точно а к тому кто позволил изначально ввести этот язык в Украине", - декларирует парикмахер Анастасия.

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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Напомним, Налчаджиоглу развелся со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус. Он также сообщил, что не живет с Реус с октября прошлого года. Также он, реагируя на эмоциональные слова своей девушки Анастасии, сказал, что планирует прожить с ней до конца своей жизни.

Ранее Анастасия опубликовала ссору с Налчаджиоглу. В резкой форме девушка сказала, что она и Мурат друг другу не подходят, в частности, из-за публичности турецкого бизнесмена.

Кроме того, Мурат Налчаджиоглу улетел на отдых с возлюбленной в Италию и прогулялся с ее сестрой.

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