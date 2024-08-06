Переломы, ожоги, зашитое лицо: звезда "Слуги народа" серьезно ранен на фронте

Украинский актер театра, кино и телевидения Андрей Валенский отправился защищать нашу страну с оружием в руках в 2023 году. Недавно стало известно, что артист получил серьезное ранение на Донецком направлении.
Снимок раненого воина в своем блоге в Facebook разместил его коллега Артем Мяус, который встретил Валенского в одной из киевских больниц, где тот сейчас проходит лечение. "Где бы еще встретились. Андрей Валенский жив! Немного покоцаный, но живой!!! Восстанавливается в Киеве!!!" - пишет Мяус.
Информацию о ранении актера-воина также публикует Римма Зюбина. Она раскрыла подробности его травм. Также известно, что Андрея Валенского ждет еще одна операция и длительный период восстановления.
"Произошло это в Донецкой области между Клещеевкой и Ивановским. У Андрея Валенский черепно-мозговая травма, контузия, разбитое и зашитое лицо, сломанный нос, сломанная левая рука, обожженная правая рука, раздробленное правое бедро", - пишет актриса.
Близкие Андрея Валенского открыли "банку" для тех, кто хочет помочь актеру с лечением и реабилитацией.
Кто такой Андрей Валенский?
Андрей Валенский - украинский актер. Служил в Харьковском украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко, Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки и Киевском театре на левом берегу Днепра. Избранная фильмография: "Слуга народа", "Вскрытие покажет", "Пес", "Последний янычар" и пр.
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