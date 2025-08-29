"Почти всегда обречены": путиниста Ефремова в семье ждало горе

Попытки облегчить состояние сына Ефремова провалились.

Михаил Ефремов, Николай Ефремов - состояние здоровья / колаж: Главред, фото: imdb.com, росСМИ

Состояние сына российского актера Михаила Ефремова, который, отбывая наказание за смертельное ДТП в Москве, отказался от поддержки Украины и даже высказал желание поехать воевать за террористическую РФ, ухудшилось. Об этом сообщает российский Telegram-канал.

Сын актера Николай Ефремов выпал из окна в 2023 году, пока отец отбывал наказание в тюрьме. Экс-участник группы "Непоседы" пережил кому, пострадали жизненно важные органы. Восстановление до сих пор сталкивается с трудностями — у него обострился рассеянный склероз и появились дополнительные осложнения.

Из-за своих сопутствующих заболеваний, Николай не может облегчить свое состояние даже прогулками на свежем воздухе. Ему нужен постоянный уход и медицинский контроль.

Николай Ефремов - лечение / фото: kino-teatr.ru

"Прогулки на воздухе, которые могли бы немного помочь, почти всегда обречены, потому что у актера астма и множество аллергических проявлений", — сообщает Telegram-канал.

На этом беды Николая не закончились. Кроме того, что Ефремов-старший сел в тюрьму за смертельное ДТП и вышел на свободу только в апреле 2025 года, от него ушла жена. Супруга сына Ефремова публично отреклась от него из-за проблем с алкоголем и психическим здоровьем.

Ранее Главред сообщал, чем занимался российский актер Михаил Ефремов после колонии. Он сменил привычный вид транспорта и стал ближе к народу - очевидцы рассказали, что он теперь предпочитает передвигаться на самокате.

Также предательница Украины певица Ани Лорак рассказала, на какой шаг решилась чтобы сохранить семью. Певица поделилась с поклонницами секретами, как сохранить личное счастье.

Кто такой Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017). Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

