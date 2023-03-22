Перекроила себя: Екатерина Репяхова сделала пластику вопреки запретам Виктора Павлика

Молодая жена Павлика легла под нож хирурга чтобы исполнить свою давнюю мечту - певец остался не в восторге.

Екатерина Репяхова сделала ринопластику и коррекцию подбородка / instagram.com/viktorpavlik

Украинская блогерша, бизнесвумен, концертный директор Виктора Павлика и его супруга Екатерина Репяхова всерьез занялась совершенствованием своей внешности. На своей странице в Instagram она показала шокирующие кадры из клиники пластической хирургии.

Екатерина осуществила свою давнюю мечту - сделала операцию на носу (ринопластику) и липофилинг подбородка для большей выразительности лица. Блогерша призналась: несмотря на боль, новые преображения уже вызывают у нее слезы счастья.

Также Репяхова показала надрезы на животе - блогерша может похвастаться стройной фигурой, и эту часть она не оперировала. Но оттуда хирурги брали жировые ткани для пересадки в подбородок. По фотографиям пока сложно оценить результат операции - лицо Екатерины опухло, а под глазами стали наливаться синяки.

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К слову сам Виктор Павлик оказался не в восторге от затеи жены. Он даже заявил, что не приедет навещать ее в клинику. Слово свое, конечно, он не сдержал - примчался к любимой, как только позволили посещения. Но все равно бурчал: "Шок-контент. Катины подписчики, если бы не вы, я бы не выжил. Посмотрите, это кино... "Франкенштейн".

Екатерина Репяхова показала, как выглядит сразу после операции на носу и липофилинга / instagram.com/repyahovakate

Вскоре после публикации постоперационных кадров Екатерина Репяхова закрыла свою страницу в инстаграме. Вероятно, из-за наплыва хейтеров - блогерше часто достается от недоброжелателей из-за внешности и брака с Виктором Павликом.

Екатерина Репяхова с опухшим лицом и синяками под глазами / instagram.com/repyahovakate

Ранее Виктор Павлик показал свою 82-летнюю маму Александру Григорьевну - он вместе с полуторагодовалым сыном Мишей посетил ее в канун праздников в родной Теребовле.

Также Екатерина Репяхова, жена музыканта, заткнула рот злопыхателям, которые подкалывают супругов из-за большой разницы в возрасте, и показала, как Виктор Павлик играет мышцами на камеру.

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