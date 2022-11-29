Дочь Успенской переборщила с пластикой / instagram.com/pacha_tati/

Дочь Любови Успенской кардинально изменила свою внешность. Не обошлось без вмешательства пластических хирургов.

На своей страничке в Instagram она опубликовала новое фото, на котором поразила поклонников преображением.

"Дорогие мои мотыльки, готовлю для вас бомбу. Сегодня я с раннего утра нахожусь на съемках моего дебютного клипа на песню "Чудо", - сообщила дочь Успенской в подписи к снимку.

Поклонники отметили, что Татьяна переборщила с операциями, а некоторые заявили, что она уже стала копией Алсу.

Дочь Успенской / instagram.com/pacha_tati/

"Меньше бы фотошопа", "Убери фильтры", "Как легко фотошопом можно слелать из себя Алсу", "Нет той самой девушки! Честной и открытой, пусть даже под наркотой. Я думала ты за идею, а продалась, как и все! Ты была лучиком света, для потерявшихся людей", "Стала обычной муклой, типичной и однообразной", - писали в комментариях под снимком певицы.

Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.

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