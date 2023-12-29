УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Пенсионерка и домохозяйка": путинистка Лолита разнылась со шваброй в руках

Дмитрий Видоменко
29 декабря 2023, 13:26
Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево, видимо, тщетно пытается вернуть себе популярность и благосклонность Кремля.
Лолита, швабра
Лолита тщетно пытается вернуть себе благосклонность Кремля / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Скандально известная поп-певица и путинистка Лолита Милявская (которая родилась, к слову, в Мукачево на Закарпатье) наигранно "посыпает голову пеплом" ‒ видимо, тщетно пытаясь вернуть себе популярность и благосклонность Кремля, которую она потеряла из-за своих выходок на "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой. Там Лолита ползала на карачках и весьма в вульгарном наряде.

Как и многие другие участники всего действа типа Киркорова или Билана, путинистка поплатилась за свои действия отменами концертов в канун Нового года (а они обычно оплачиваются по двойной цене). В своих соцсетях Лолита призналась, что теперь будет привыкать к роли домохозяйки и пенсионерки.

Лолита, швабра

"Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка и привыкаю быть домохозяйкой. А еще вскоре весна, кусты нужно подрезать", – написала она с плаксивой интонацией.

видео дня

Напомним, ранее Ивлеева подверглась критике со стороны актера Станислава Садальского. В новом фильме бывшая ведущая "Орла и решки" снялась в обнаженной сцене. Садальский, увидев игру Ивлеевой, завелся и поскандалил.

Также мы писали, что Ивлеева, которая ранее отказалась комментировать военное вторжение России в Украину, пытается жить прошлой жизнью. На своей страничке в Instagram она опубликовала провокационное фото в откровенном наряде.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Дима Билан Филипп Киркоров Лолита Милявская Настя Ивлеева
Реклама

Главное за день

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

14:20 Украина
Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизации

Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизации

14:00 Эксклюзивы
Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

13:25 Политика
Все главные новости

Последние новости

14:29

Такое было еще летом: в ВСУ прокомментировали падение "неизвестного объекта" в Польше

14:25

Только гений найдет собаку на улице за 7 секунд: сложная оптическая иллюзия

14:20

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

14:19

"Умница!": киевлянин сел в горящую машину, чтобы спасти другие автоВидео

14:13

Украинка-звезда сериалов "Викинги" сварила борщ и передала "привет" Родине

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
14:00

Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизацииЭксклюзив

13:53

Как пережить новогодний стол и не потерять здоровье: 5 лайфхаков

13:47

Никогда не используйте пылесос: простой способ убрать опавшую хвою с пола

13:37

Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой - он не сдалсяВидео

Реклама
13:26

"Пенсионерка и домохозяйка": путинистка Лолита разнылась со шваброй в руках

13:25

Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

13:20

Аномальные температуры до +12 градусов: какой будет погода в последние выходные 2023 года

13:13

Украинцы разнесли Влада Яму за новый пост

13:07

Удар РФ по Киеву: число жертв выросло, что происходит в городе после атакиФото

13:02

"Это была ракета": в Польше сообщили об объекте, залетевшем с территории Украины

13:01

Гороскоп на завтра 30 декабря: Раку - радость от внуков, Стрельцу - боль из-за отношений

12:46

"Из кожи вон лезть": Жданов рассказал, ожидать ли ВСУ проблем с западным оружием

12:20

"Ни одну не сбили": Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО

12:16

"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по КиевуФотоВидео

12:13

Ракетный обстрел Украины: в 8 областях есть отключения света – Минэнерго

Реклама
11:52

Церковный праздник 30 декабря: почему на Анисьи Солунской нельзя есть пищу с солью

11:45

Джеки Чана в тяжелом состоянии увезли в больницу - СМИ

11:40

Выборы в США: еще один штат запретил Трампу баллотироваться в президенты

11:35

Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

11:35

РФ била по Запорожью ракетами: есть жертвы и раненые, под завалами остаются людиФотоВидео

11:24

"Не повія із Москви": "Киевляночка" Кричевского зазвучит на украинском языкеВидео

11:18

ВСУ продвинулись вблизи Бахмута: в ISW рассказали о ситуации на восточном фронте

10:58

Украинцам при обмене всучивают "некачественные" доллары: как не оплошать

10:57

Как правильно заваривать чай: 6 основных правил, которые сделают напиток непревзойденным

10:45

Удар РФ по Одессе: есть погибшие и десятки раненых, в городе много разрушенийФото

10:25

Россия выпустила по Украине 110 ракет: Зеленский рассказал подробности атакиВидео

10:12

ВСУ – о масштабной атаке РФ на Украину: били из 18-ти Ту-95 всем, кроме Калибров

10:07

Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год

09:26

Массированный удар по Днепру: есть жертвы и прилет по роддомуФото

08:51

Ракетный удар по Украине: есть погибшие и раненые, взрывы во многих областяхФотоВидео

08:48

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, погиб человек – мэр Терехов

08:35

В Днепре в течение часа гремели взрывы: горит торговый центр - СМИ

08:20

Деньги нужны уже в январе: Кабмин обратился к Западу за помощью – Bloomberg

08:10

Для чего россияне вбрасывают тезисы о "заморозке"?мнение

07:40

В Киеве - мощные взрывы: все подробности атаки РФ

Реклама
07:15

Вся Украина "красная": РФ бьет ракетами, в Харькове и Днепре - взрывы

06:49

Ракетный удар по Украине: во Львове - два "прилета", в Харькове - восемь попаданийФото

06:10

Референдум о вступлении в ЕС будет в Украинемнение

05:55

"Решать проблему надо не так": Жданов - об уменьшении угрозы заморозки войны

05:30

Как вывести пятно от ржавчины с одежды: очень простой, но рабочий способ

05:05

Гной и сало: у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах - СМИ

04:22

Почему важно есть яблоки каждый день: 7 причин, о которых вы не знали

03:40

Кейт Миддлтон точно не простит: принц Уильям рассказал про свою нелепую выходку

03:10

Форма вашего кулака раскроет скрытые детали личности

02:42

Бюджетно, быстро и до блеска: чем отмыть стекло духовки

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять