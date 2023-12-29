"Пенсионерка и домохозяйка": путинистка Лолита разнылась со шваброй в руках

Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево, видимо, тщетно пытается вернуть себе популярность и благосклонность Кремля.

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Лолита тщетно пытается вернуть себе благосклонность Кремля / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Скандально известная поп-певица и путинистка Лолита Милявская (которая родилась, к слову, в Мукачево на Закарпатье) наигранно "посыпает голову пеплом" ‒ видимо, тщетно пытаясь вернуть себе популярность и благосклонность Кремля, которую она потеряла из-за своих выходок на "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой. Там Лолита ползала на карачках и весьма в вульгарном наряде.

Как и многие другие участники всего действа типа Киркорова или Билана, путинистка поплатилась за свои действия отменами концертов в канун Нового года (а они обычно оплачиваются по двойной цене). В своих соцсетях Лолита призналась, что теперь будет привыкать к роли домохозяйки и пенсионерки.

"Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка и привыкаю быть домохозяйкой. А еще вскоре весна, кусты нужно подрезать", – написала она с плаксивой интонацией.

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Напомним, ранее Ивлеева подверглась критике со стороны актера Станислава Садальского. В новом фильме бывшая ведущая "Орла и решки" снялась в обнаженной сцене. Садальский, увидев игру Ивлеевой, завелся и поскандалил.

Также мы писали, что Ивлеева, которая ранее отказалась комментировать военное вторжение России в Украину, пытается жить прошлой жизнью. На своей страничке в Instagram она опубликовала провокационное фото в откровенном наряде.

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