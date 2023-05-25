Пела от боли: Маша Полякова сделала первую татуировку на нежном месте

Старшая дочь Оли Поляковой нанесла на тело символический рисунок.

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Маша Полякова сделала первую татуировку - фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashapolyakova

18-летняя дочь украинской певицы Ольги Поляковой Маша Полякова приняла решения пойти по стопам матери, поэтому сейчас в Англии получает музыкальное образование. В свободное от учебы время девушка гуляет со своим бойфрендом, и интригует поклонников новым контентом.

Едва все оправились от новости про помолвку Маши, она решила продемонстрировать, что готова посвятить музыке не только свою душу, но и тело. На ее странице в Instagram появилась серия роликов из тату-салона, где девушка и ее избранник сделали себе нательные рисунки.

Бойфренд Поляковой набил на запястье слово "Баланс" на английском языке, а Маша - нежно-голубыми чернилами абстрактную картинку, на которой угадываются музыкальные ноты. Свою трактовку загадочных символов она не раскрывала.

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К слову, место для первой татуировки Маша Полякова выбрала крайне болезненное: на тыльной стороне запястья кожа очень тонкая, поэтому наносить рисунок там для девушки стало испытанием. Чтобы не кричать, она с парнем пела дуэтом "Червону руту".

Маша Полякова сделала первую татуировку - фото / instagram.com/mashapolyakova

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