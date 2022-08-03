Павел Зибров показал свой роскошный дом и рассказал, почему отменилась свадьба дочери

Павло Зибров Atlas Weekend 2019 / facebook

Украинский певец Павел Зибров в программе Алины Дротюк рассказал о своем гигантском доме, а также поведал о том, почему не состоялась свадьба дочери.

Как рассказал Зибров, в первые дни войны они еще были дома, а потом им пришлось выехать, потому что рядом было громко и было опасно оставаться. Поэтому они сначала выехали на западную Украину, а потом к друзьям в Испанию.

Зибров также показал свой огромный дом, с садом, огородом, пруд и огромную террасу.

Отметим, что по словам Зиброва, у него прекрасный фруктовый сад и цветы.

"Все буйствует. В этом году и цветы, и сад, все наполняется-переполняется! Столько груш, яблонь. Природа нам помогает... Груши падают, через неделю будут новые поспевать. Очень люблю грошовое варенье, мое любимое", – рассказывает артист.

Зибров также рассказал о том, что в его пруду водится рыба. "В ставке мы рыбу разводим. Там есть и амур, и караси, и карпы, и щуки. Недавно посадили виноград "Дамские пальчики". Есть малина, крыжовник, смородина, клубника, ежевика, голубика, персики, нектарин, сливы. Сажу все сам своими руками", – поделился Зибров.

Напомним, легенда украинской песенной эстрады, Павел Зибров в очень жестком тоне высказался о своей бывшей коллеге ‒ певице Таисии Повалий, которая с 2014 года поддерживает в Москве путинский режим, а сейчас ‒ старается замалчивать невероятно жестокую войну России против Украины. Свою полную злости речь певец произнес в эфире программы "Звездный путь".

Зибров прямо обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и потребовал забрать все почетные звания у украинских артисток, которые все еще живут и работают в РФ. И, вдобавок, отобрать гражданство у них.