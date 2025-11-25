"Паспорт забрали": Сергея Бабкина задержала сербская полиция

Кратко:
- Сергея Бабкина задержали в аэропорту
- Музыкант рассказал, чем вызвал подозрения
Украинский певец и актер Сергей Бабкин попал в неприятную ситуацию - музыканта задержали в аэропорту Белграда. На контроле багажа в его личных вещах были обнаружены гильзы - четыре звуковые и две от Калашникова.
"Далее был сериал, и я — в главной роли. Полиция, спецслужбы, десятки вопросов: кто я, куда лечу, зачем, почему. Паспорт забрали. Проверяли все — от моих вещей до моей души. Адреналина хлебнул на год вперед", - рассказал Бабкин в своем блоге в Instagram.
Как выяснилось, в аэропорт Сергей приехал с сумкой, которую несколько недель назад ему из Харькова привезла его жена Снежана. С этой же сумкой Бабкин выходил на сцену театра "Прекрасні Квіти" у виставі "Alice in Wonderland" - в ней его персонаж хранил патроны (холостые). Перед поездкой музыкант не проверял содержимое, а несколько гильз просто закатились за подкладку.
О персоне: Сергей Бабкин
Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы 5’nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Участник 5-го сезона шоу "Танці з зірками" (вместе с супругой Снежаной), сообщает Википедия.
