"Паспорт забрали": Сергея Бабкина задержала сербская полиция

Бабкин вызвал подозрения спецслужб в аэропорту Белграда.

Сергей Бабкин где сейчас - певец рассказал о своих проблемах в Белграде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babkin_official

Сергея Бабкина задержали в аэропорту

Музыкант рассказал, чем вызвал подозрения

Украинский певец и актер Сергей Бабкин попал в неприятную ситуацию - музыканта задержали в аэропорту Белграда. На контроле багажа в его личных вещах были обнаружены гильзы - четыре звуковые и две от Калашникова.

"Далее был сериал, и я — в главной роли. Полиция, спецслужбы, десятки вопросов: кто я, куда лечу, зачем, почему. Паспорт забрали. Проверяли все — от моих вещей до моей души. Адреналина хлебнул на год вперед", - рассказал Бабкин в своем блоге в Instagram.

Как выяснилось, в аэропорт Сергей приехал с сумкой, которую несколько недель назад ему из Харькова привезла его жена Снежана. С этой же сумкой Бабкин выходил на сцену театра "Прекрасні Квіти" у виставі "Alice in Wonderland" - в ней его персонаж хранил патроны (холостые). Перед поездкой музыкант не проверял содержимое, а несколько гильз просто закатились за подкладку.

Сергей Бабкин где сейчас - певец рассказал о своих проблемах в Белграде / фото: instagram.com/babkin_official

О персоне: Сергей Бабкин Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы 5’nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Участник 5-го сезона шоу "Танці з зірками" (вместе с супругой Снежаной), сообщает Википедия.

