"Она никогда не разбиралась": Гвоздева раскритиковала жюри "Танцев со звездами"

Украинская известная танцовщица Илона Гвоздева объяснила свое решение не возвращаться на шоу "Танцы со звездами". Кстати, когда-то она победила на проекте в паре с Игорем Ласточкиным.
На своей странице в Instagram Илона подчеркнула, что, принимая участие в шоу в прошлый раз, отдала максимум.
"Моя танцевальная карьера на проекте "Танцы со звездами" закончилась еще в 2021 году... Все, что я могла отдать этому проекту я отдала. Он всегда останется в моем сердце. И больше я не планирую выходить на паркет этого проекта. А во-вторых, руководство проекта не приглашали меня принимать участие в этом благотворительном выпуске! Но, как и большинство, остаюсь наблюдать..." – поделилась Гвоздева.
Танцовщица решила высказать свое мнение и о новом составе жюри "Танцев со звездами" и отметила, что рада увидеть там Дмитрия Дикусара.
"Что касается Екатерины Кухар - она остается одной из самых ярких фигур украинского телевидения. Ее умение быть заметной, работать между двумя странами и сохранять свой узнаваемый стиль - это тоже своеобразный талант. Хотя она никогда в жизни не разбиралась в бальной хореографии..." – поделилась Гвоздева.
Также Илона заявила, что желает увидеть в жюри шоу профессиональных хореографов, а не знаменитостей, имея в виду Дмитрия Монатика и Наталью Могилевскую.
"Хочется верить, что в будущем возможность проявиться получат и профессиональные хореографы, которые годами создают танцевальное искусство, но пока остаются за кулисами", - подытожила танцовщица.
О персоне: Илона Гвоздева
Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.
