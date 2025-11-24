"Она никогда не разбиралась": Гвоздева раскритиковала жюри "Танцев со звездами"

Илона Гвоздева оценила новый состав жюри.

Критика жюри "Танцев со звездами" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Танцы со звездами", Илона Гвоздева

Илона Гвоздева не появится в "Танцах со звездами"

Как она раскритиковала состав жюри

Украинская известная танцовщица Илона Гвоздева объяснила свое решение не возвращаться на шоу "Танцы со звездами". Кстати, когда-то она победила на проекте в паре с Игорем Ласточкиным.

На своей странице в Instagram Илона подчеркнула, что, принимая участие в шоу в прошлый раз, отдала максимум.

"Моя танцевальная карьера на проекте "Танцы со звездами" закончилась еще в 2021 году... Все, что я могла отдать этому проекту я отдала. Он всегда останется в моем сердце. И больше я не планирую выходить на паркет этого проекта. А во-вторых, руководство проекта не приглашали меня принимать участие в этом благотворительном выпуске! Но, как и большинство, остаюсь наблюдать..." – поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева о "Танцах со звездами" / фото: скрин instagram.com, Илона Гвоздева

Танцовщица решила высказать свое мнение и о новом составе жюри "Танцев со звездами" и отметила, что рада увидеть там Дмитрия Дикусара.

"Что касается Екатерины Кухар - она остается одной из самых ярких фигур украинского телевидения. Ее умение быть заметной, работать между двумя странами и сохранять свой узнаваемый стиль - это тоже своеобразный талант. Хотя она никогда в жизни не разбиралась в бальной хореографии..." – поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева о Катерине Кухар / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Также Илона заявила, что желает увидеть в жюри шоу профессиональных хореографов, а не знаменитостей, имея в виду Дмитрия Монатика и Наталью Могилевскую.

"Хочется верить, что в будущем возможность проявиться получат и профессиональные хореографы, которые годами создают танцевальное искусство, но пока остаются за кулисами", - подытожила танцовщица.

О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

