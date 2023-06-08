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Папарацци подловили Ди Каприо в одном ресторане с супермоделью Джиджи Хадид

Дмитрий Видоменко
8 июня 2023, 12:56 обновлено 8 июня, 13:09
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Актер Леонардо Ди Каприо и супермодель Джиджи Хадид вызвали интерес фанатов, когда снова были замечены вместе за ужином в ресторане.
ДиКаприо
Леонардо Ди Каприо заметили в одном ресторан с Джиджи Хадид / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известный голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо был сфотографирован папарацци около дорогого лондонского ресторана − всего за несколько минут до того, как супермодель Джиджи Хадид (в романе с которой его подозревают) вошла в это же заведение. Об этом сообщает портал PageSix.

48-летний оскароносный актер для семейного ужина со своим отцом Джорджем Ди Каприо и мачехой Пегги Энн Фаррар выбрал элитное заведение китайской кухни China Tang.

До конца не ясно, действительно ли артист и его близкие ужинали с американской моделью, поскольку и он, и Хадид вышли из заведения по отдельности с разницей в несколько часов.

Как пишут местные журналисты, 28-летняя Джиджи Хадид и Ди Каприо остановились в Лондоне в пятизвездочном отеле Chiltern Firehouse. И покинули его с разницей в 30 минут, прежде чем направились ужинать в ресторан.

Смотрите видео о личной жизни Леонардо Ди Каприо:

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