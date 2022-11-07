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"Папа, я верю в тебя. Все переживем": Тополя показал трогательный рисунок своих детей

7 ноября 2022, 16:45

Украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" и парамедик Тарас Тополя показал щемящий рисунок от своих детей, с которыми сейчас в разлуке.

Тополя, рисунок, дети
Тополя показал трогательный рисунок свохи детей / коллаж УНИАН

Известный украинский музыкант и фронтмен поп-рок-группы "Антитела" (а ныне ‒ парамедик ВСУ) Тарас Тополя растрогал фолловеров рисунком, который для него сделали его дети ‒ 9-летний Роман, 6-летний Марк и 2-летняя Мария. Снимок рисунку он выложил на свою страницу в Instagram.

Рисовать детям помогала супруга Тополи, певица Алеша.

"Вечер – двести пятьдесят шестой [полноценного военного вторжения РФ в Украину ‒ Главред]. Настроение – папино воспитание. Месяц – и мамина любовь. Растут правильные козаки", – подписал снимок певецю

Детишки Тополи нарисовали для него большой флаг Украины и написали вдохновляющие лозунги.

Тополя, рисунок
Тополя, рисунок / скриншот из видео

"Ромка и мама, и Марко, и Мари для папы. Слава Украине! Папа, я верю в тебя. Ты сможешь. Покажи им, где раки зимуют. Все будет Украина. Все переживем. Героям слава. Смерть врагам", – говорится на плакате.

Напомним, ранее Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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