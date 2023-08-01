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Паники нет, но мы валим: блогерша из РФ бежит из Москва-сити из-за дронов

Алена Кюпели
1 августа 2023, 17:32 обновлено 1 августа, 17:52
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Блогеры спешно покидают столицу террористического государства - Москву.
Российская блогерша уговаривает себя, что
Российская блогерша уговаривает себя, что "паники нет" / Коллаж Главред, фото Instagram/nastyasozonik

Российская блогерша и певица Анастасия Созонник, которая живет в одной из башен Москва-сити террористической России, выложила видео, на котором пытается сообщить, что "никакой паники нет".

По ее словам, ночью в их бизнес-центр прилетел беспилотник, который наделал шума, написала она в Instagram.

"Все наши друзья в шоке (неценз. - авт) были от грохота", - сообщает она.

видео дня

Созонник также быстро показывает свой билет на самолет, на котором она собралась бежать из столицы террористического государства.

Российская блогерша бежит из Москва-сити
Российская блогерша бежит из Москва-сити / Скриншот Instagram/nastyasozonik

Несмотря на то, что блогерша купила билет с "сваливает" из Москвы, она тут же при этом добавляет, что "никакой паники нет".

В посте - нервные сториз блогерши Созоник:

Скриншот сториз российской блогерши
Скриншот сториз российской блогерши

Возможно, Созоник уже "спустили" методичку и "нежно попросили" не сеять панику.

В ночь на 30 июля центр Москвы - здание Москва-Сити - атаковали неизвестные БПЛА, российские власти обвинили Украину в ударе.

Известно, что в 50-этажном здании находится сразу три российских министерства - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторг. После взрыва прохожие обнаружили правительственную документацию на улицах.

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