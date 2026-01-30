P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура - NYP

Издание получило в распоряжение сенсационный судебный иск, поданный мужчиной по имени Стив Отис.

P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Тупак Шакур убит в 1996 году

P. Diddy намекал на свою причастность к убийству Тупака

Американский рэпер P. Diddy в частном разговоре якобы признался в причастности к убийству легендарного рэпера Тупака Шакура. Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на материалы судебного дела.

В иске утверждается, что Шон Комбс якобы признался в причастности к убийству рэпера Тупака Шакура, когда угрожал Отису.

Согласно иску, поданному на этой неделе, Стив Отис утверждает, что в 2012 году, работая в мужском эскорте, Комбс якобы имел половой контакт с ним в номере отеля в центре города, предварительно накачав его запрещенными веществами. Также рэпер якобы угрожал Отису смертью.

"Лучше никому об этом не говори. Я с тобой не шучу. Если я смог навредить Тупаку, то, черт возьми, ты думаешь, что может случиться с тобой?" - приводит цитату из иска издание.

После предполагаемого преступления, как говорится в иске, "Комбс угрожал Отису расправой и намекал на свою причастность к убийству Тупака".

Напомним, что в сентябре 1996 года на Тупака Шакура было совершено нападение после того, как он покидал поединок Майка Тайсона в Лас-Вегасе. Неизвестные стреляли по машине, в которой находился рэпер. Артист получил четыре выстрела. Через шесть дней исполнитель скончался в больнице.

Ранее Главред писал о том, что стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P. Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Стали известны жуткие новые подробности о сексуальных сеансах, которые устраивал рэпер Шон Комбс. В частности, показания давал работник из эскорта Дэниел Филипп.

Кроме того, P. Diddy якобы использовал весы, чтобы убедиться, что женщины, приглашённые на его скандальные вечеринки "Freak Off", не весят больше 63 килограмм.

