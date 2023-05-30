"Ой, люди добрые. Поспать не удалось": Волочкова в ужасе пожаловалась на дроны в Москве

Волочкова сообщила, что сначала перепугалась, потом ей стали звонить знакомые и спрашивать, в порядке ли она.

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Волочкова испугалась взрывов в Москве / Коллаж Главред, фото скриншот

30 мая в Москве произошла атака дронов. Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова не на шутку испугалась БПЛА.

В запрещенной в России соцсети Instagram, Волочкова пожаловалась, что поспать ей не удалось. По ее словам, звуки от работы ПВО по дронам были ужасными.

"Ой, люди добрые, я проснулась два часа назад от таких ужасных взрывов. У нас в поселке два часа назад гремели взрывы. Оказывается, рядом был сбит беспилотник. Слава Богу рядом воинская часть", - сообщила Анастасия.

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Волочкова сообщила, что сначала перепугалась, потом ей стали звонить знакомые и спрашивать, в порядке ли она.

Что говорит Волочкова о войне в Украине Анастасия Волочкова о военном вторжении РФ в Украину молчала с 24 февраля 2022 года. Позже не выдержала и заявила: "Ну что же происходит с этой войной! Какой ужас!".

Волочкова в истерике от взрывов в Москве / скриншот

Атака дронов на Москву 30 мая

Утро 30 мая началось для жителей Москвы и Подмосковья со взрывов – на столицу страны-агрессора России была совершена массовая атака беспилотниками. Сообщалось о нескольких попаданиях в многоэтажки – дома получили незначительные повреждения, у их жителей нет серьезных травм. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, к медикам обратились только два человека с несерьезными травмами.

Всего российские пропагандистские СМИ сообщают о 25 дронах, которые ударили по Москве.

В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.

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