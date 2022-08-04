Отправить на Донбасс и публично извиниться: российских "несогласных" звезд шантажируют увольнениями

Иван Ургант / instagram.com/urgantcom/

Российские депутаты под руководством Сергея Миронова написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию ведущего шоу "Вечерний Ургант" Ивана Урганта относительно нападения России на Украину и проконтролировать "публичное признание шоумена в неправоте". В случае отказа парламентарии требуют уволить артиста.

Как сообщает российский News.ru, послание с аналогичным содержанием, но уже касающееся театрального режиссера Александра Молочникова, депутаты отправили министру культуры Ольге Любимовой и руководителю Большого театра Владимиру Урину.

Эти сотрудники (телеведущий Иван Ургант и режиссер Александр Молочников) должны признать себя неправыми и сообщить об этом публично. Руководство учреждений и компаний, в которых они официально трудоустроены, должны это проконтролировать. Возможно, организовать поездку в Донбасс для этих сотрудников. Если эти сотрудники откажутся признать себя неправыми, они должны быть уволены, — заявил депутат Дмитрий Кузнецов.

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Он добавил, что соответствующее письмо направлено также в Минцифры. По словам парламентария, в нем члены партии "Справедливая Россия" попросили главу ведомства Максута Шадаева проконтролировать исполнение их просьбы к Эрнсту относительно Урганта.

Напомним,