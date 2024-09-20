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Открыта охота: Алсу мастерски мстит бывшему мужу за измену

Алена Кюпели
20 сентября 2024, 15:24
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Алсу начала охоту на своего бывшего мужа Яна Абрамова.
Алсу разводится с Яном Абрамовым
Алсу со скандалом разводится с Яном Абрамовым / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Российская певица Алсу, которая так и не сказала ни единого слова о том, что Россия напала на Украину, мстит своему бывшему мужу Яну Абрамову.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, в Савеловском суде Москвы рассматривается иск о разделе имущества пары, а еще один, по слухам, Алсу намерена подать в Лондоне.

Из-за санкций, Абрамов не сможет противостоять Алсу в Лондоне. Сообщается, что Алсу планирует воспользоваться своим правом — попросить у короны защиты как подданная.

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Как только эти слухи просочились в СМИ, адвокат Яна Абрамова заявил, что удивлен таким шагом.

"Если это действительно так, для меня это неожиданный ход, поскольку все перемещается в недружественную страну, где судебные власти, безусловно, встанут на сторону подданной его величия", — написал Добровинский.

Кто такая Алсу

Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

Между тем Алсу все слухи опровергла, сообщив, что адвокат собирается заработать побольше денег, раздувая скандал.

"Аргументы, что я хочу раздуть скандал и как-то заработать денег на ситуации, мне не очень понятен. Зато мне понятно другое — человек, который был неожиданно пойман, реагирует не очень адекватно. Это нормальный оборот дела, когда идет война между бывшими супругами. В деле очень большие деньги, для обывателя просто космические цифры. Речь о домах в США, Монако, Франции, Кипре и еще бог знает где. Алсу не очень выгодно, она многое теряет. При этом Ян несколько раз — три или четыре — предлагал все уладить миром. Помимо 2,5 млрд, были и другие предложения, но ответ очевидный — нет", — заключил Добровинский.

По словам адвоката, уже понятно, что на Абрамова открыта охота. Это очень точная информация. "Что касается Алсу, то я хорошо понимаю эту даму: информация в прессе была для нее большой неожиданностью. Во-первых, снова заговорили о ее гражданстве, что в текущих условиях не очень хорошо. Во-вторых, раскрыли ее планы на суд", — говорит Александр Добровинский.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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